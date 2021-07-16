Председатель «Родины» совершил рабочую поездку на Дальний Восток

Хабаровск, 16 июля. Председатель партии «Родина» и депутат Госдумы Алексей Журавлев посетил населенные пункты Дальнего Востока в рамках программы «100 городов».

В Хабаровске политик встретился с местными жителями и обсудил региональную проблематику. Член президиума Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО Сергей Галицын рассказал, что молодежь старается поступать в западные университеты и покидает родной регион. Их места занимают мигранты из азиатских государств.

«К чему приводит неконтролируемый ввоз мигрантов? Резко падает зарплата. Россияне, которые, в отличие от приезжих, платят налоги, социальные выплаты, коммунальные платежи, существовать на эти деньги не могут», — возмутился Журавлев.

Депутат также пообщался с врио хабаровского губернатора Михаилом Дегтяревым. Политики обсудили экономическую обстановку в регионе.

«Я обратил внимание Михаила Дегтярева на обращения с моих встреч с гражданами. Они взяты в работу», — сообщил председатель «Родины».

Алексей Журавлев ранее поддержал идею петербургских однопартийцев о дополнительных выплатах пенсионерам. По его мнению, государство должно утвердить разовую выплату всем пенсионерам в размере 10 000 рублей.