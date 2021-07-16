Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 15:41
15:36
Армия
Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам
15:35
Армия
Британцы встали на сторону России в инциденте с самолетом ВВС США в Черном море
15:35
Политика
Лавров выступил за подключение Ирана и Индии к формату по Афганистану
15:33
Происшествия
Сбившая детей на пешеходном переходе москвичка не нарушала ПДД в этом году
15:30
Общество
Российская туристка назвала пять недостатков Батуми после отдыха в Грузии
15:30
Происшествия
Стало известно о травмах трех детей, которых сбила москвичка на «зебре»
15:28
Происшествия
Санавиация Томска подготовлена для транспортировки пассажиров Ан-28
15:23
Экономика
«Газпром» увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья на 24,3%
15:23
Общество
Баранец предложил противникам парада в честь Дня ВМФ помочь России на лесоповале
15:21
Армия
Лавров назвал полным провалом миссию США в Афганистане
Все новости

Председатель «Родины» совершил рабочую поездку на Дальний Восток

  /   Обновлено: 16 июля 2021 15:21
Политика
Председатель «Родины» совершил рабочую поездку на Дальний Восток
Федеральное агентство новостей

Хабаровск, 16 июля. Председатель партии «Родина» и депутат Госдумы Алексей Журавлев посетил населенные пункты Дальнего Востока в рамках программы «100 городов».

В Хабаровске политик встретился с местными жителями и обсудил региональную проблематику. Член президиума Совета ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО Сергей Галицын рассказал, что молодежь старается поступать в западные университеты и покидает родной регион. Их места занимают мигранты из азиатских государств.

«К чему приводит неконтролируемый ввоз мигрантов? Резко падает зарплата. Россияне, которые, в отличие от приезжих, платят налоги, социальные выплаты, коммунальные платежи, существовать на эти деньги не могут», — возмутился Журавлев.

Депутат также пообщался с врио хабаровского губернатора Михаилом Дегтяревым. Политики обсудили экономическую обстановку в регионе.

«Я обратил внимание Михаила Дегтярева на обращения с моих встреч с гражданами. Они взяты в работу», — сообщил председатель «Родины».

Алексей Журавлев ранее поддержал идею петербургских однопартийцев о дополнительных выплатах пенсионерам. По его мнению, государство должно утвердить разовую выплату всем пенсионерам в размере 10 000 рублей.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Председатель «Родины» совершил рабочую поездку на Дальний Восток
родина журавлев хабаровск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru