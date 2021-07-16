Врач-иммунолог рассказала, как уменьшить неприятные проявления после прививки

Москва, 16 июля. Иммунолог Надежда Логина объяснила, как можно помочь организму справиться с побочными эффектами после сделанной прививки.

Реакция организма на вакцину всегда индивидуальна, но переживать из-за неприятных реакций организма на введенный препарат, не стоит, утверждает доктор Надежда Логина в беседе с «Невскими Новостями». Любые неприятные симптомы можно убрать антигистаминным препаратом. Помогут также сорбенты и обильное питье, советует врач.

«Если пациент столкнулся со слабостью и повышением температуры после вакцинации, то можно несколько дней попринимать любой антигистаминный препарат — он обладает не только противоаллергическим действием, но и снижает активность гистамина и других белков, которые появляются при разных иммунных реакциях», – объясняет Надежда Логина.

Еще один простой совет от доктора – положить на место укола кубик льда и подержать его 5-10 мин. Повторить 3-4 раза в день, и все неприятные ощущения уйдут без применения лекарств.

Доктор-терапевт Виктор Лишин рассказал о возможных реакциях на второй компонент вакцины от коронавируса. По словам медика, именно введение второй части прививки чаще всего вызывает неприятные реакции.