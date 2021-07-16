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«Сим-сим, раскройтесь»: Козловского и Акиньшину застукали на отдыхе на море
Шоу-бизнес
«Сим-сим, раскройтесь»: Козловского и Акиньшину застукали на отдыхе на море
Prt Scr youtube.com  /  А поговорить?

Москва, 16 июля. Известный российский актер и режиссер Данила Козловский похвастался семейным отдыхом на море. Поклонники артиста предположили, что отпуск он проводит с новой возлюбленной.

Артист проводит время в компании своей маленькой дочери Оды Валентины на море. Примерно так же проводит отпуск и популярная российская актриса Оксана Акиньшина. Звезда фильма «Сестры» в своем Instagram-аккаунте выложила Stories с детьми, которые отдыхают рядом с морем.

Поклонники давно приписывают артистам роман, однако сами они эту информацию не подтверждают. После публикаций, на которых изображены дети, фанаты с новой силой стали обсуждать возможность отношений звезд после съемок фильма «Чернобыль». Комментарии стали появляться под постами Козловского в Instagram.

«Сим-сим, раскройтесь! Признайтесь уже, что вы отдыхаете с Оксаной и ее детками»;

«Даня, расскажите, пожалуйста, вы правда с Акиньшиной в отношениях? По фотографиям именно так и кажется»;

«Ох, надеюсь это правда, и вы будете вместе с Оксаночокой. Она сможет стать хорошей мамой для Одочки», — уверенно заявили фолловеры.

Впервые слухи об отношениях актеров стали появляться во время съемок художественного фильма «Чернобыль», однако многие считали, что на самом деле таким образом артисты рекламируют фильм. Спустя время Акиньшина в очередной раз подогрела интерес к своей личной жизни, опубликовав видео с ликующим Козловским.

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отпуск козловский роман акиньшина
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