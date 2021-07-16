Баранец: «джентльменские» маневры российских Ту-160 у границ США впечатлили Пентагон

Москва, 16 июля. Самолеты В-52Н ВВС США не смогли нарушить границы РФ благодаря оперативной работе ВКС России. Об этом рассказал военный обозреватель «КП», полковник в отставке Виктор Баранец.

В эфире передачи «Полный контакт» на «Соловьев Live» на обсуждение вынесли вопрос об инциденте с участием американских бомбардировщиков В-52Н, на перехват которых были направлены две пары российских истребителей Су-35 и МиГ-31. В результате американцы были вынуждены уйти, а самолеты ВКС РФ вернулись в место постоянного базирования.

Не секрет, что экипажи ВВС США совершали пролет у рубежей РФ с целью «прощупать» оборонные возможности государства, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

«Американцы смотрят, что там внизу у нас, какая мощность РЛС. Смотрят, через сколько времени и когда истребители РФ подлетят. Русские парни не спят, наши границы охраняются надежно», — подчеркнул военный обозреватель.

Баранец в заключение добавил, что Россия периодически проводит разведывательные полеты у рубежей Соединенных Штатов, а в Пентагоне зачастую отмечают профессионализм и «джентльменские» манеры российских пилотов.

Напомним, три стратегических бомбардировщика В-52Н Военно-воздушных сил США ранее попытались приблизиться к российской границе в районе Берингова моря.

Также сообщалось, что Минобороны РФ распространило видео сопровождения бомбардировщика В-52Н ВВС США у рубежей России, передает RT.