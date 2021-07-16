Глава СОМБ подтвердил отправку в ЦАР 178 дополнительных российских инструкторов

Банги, 16 июля. Глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов подтвердил отправку 178 дополнительных российских инструкторов в Центральноафриканскую Республику.

Сегодня в африканской стране находятся 1135 специалистов из РФ. Они занимаются подготовкой бойцов Вооруженных сил ЦАР (FACA), а также сотрудников полиции и жандармерии.

«В ЦАР прибыла новая группа инструкторов для обучения армии, полиции и жандармерии. Всего за последние дни к нам присоединились 178 человек. Как обычно, все прошли жесткий отбор, не ударят в грязь лицом и не опорочат честь Родины», — написали на официальной странице СОМБ «ВКонтакте».

Также Иванов заявил, что этого количества достаточно, чтобы успешно выполнять поставленные перед россиянами задачи, а именно профессиональное обучение и тренировку центральноафриканских военнослужащих:

«Этого хватит для того, чтобы решать возложенные на нас задачи по обучению и помощи в планировании операций FACA».

Ранее руководитель Содружества подтвердил, что в скором времени произойдет увеличение количества отечественных специалистов в государстве.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Эрик Нгаба

При этом он отметил, что отправка происходит на законных основаниях, а именно по просьбе правительства африканской республики и с разрешения Совета Безопасности ООН.

«Количество инструкторов увеличивается до 1135 человек. Все происходит по международным правилам, и об этом уведомляется ООН. В последнее время в Банги прибыло и приступило к работе еще 153 инструктора. Все прошли жесткий отбор и не посрамят Отечество на дальних рубежах», — подчеркнул Иванов.

Глава СОМБ рассказал, что благодаря российским инструкторам армия ЦАР смогла значительно повысить уровень боевой подготовки и стать одной из самых лучших на Черном континенте:

«При поддержке российских инструкторов и огромном желании военнослужащих FACA, а также сотрудников местной полиции силовые структуры ЦАР смогли повысить эффективность работы и стать одними из самых лучших на африканском континенте».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Эту информацию недавно подтвердили журналисты центральноафриканского издания Lengo Songo. Они отметили, что теперь бойцы FACA могут запросто противостоять остаткам боевиков «Коалиции патриотов за перемены».

Граждане ЦАР не перестают благодарить Россию за помощь в разгроме бандформирований. Сегодня мир и спокойствие возвращаются в республику. Люди радуются началу нового этапа в жизни страны.