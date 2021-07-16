Израильская фирма помогала властям нескольких стран следить за гражданами

Вашингтон, 16 июля. Исследовательская лаборатория Citizen Lab при Университете Торонто сообщила, что израильская фирма Candiru продавала правительствам разных стран шпионское программное обеспечение для доступа к личным данным политиков, диссидентов, правозащитников, работников посольств и журналистов.

Вирус, позволяющий отслеживать деятельность пользователей, внедрялся через имитации более чем 700 сайтов известных правозащитных организаций, медиакомпаний и прочих тематических групп.

????MAJOR REPORT in collaboration with @MsftSecIntel

exposing spyware company Candiru.



Websites serving their spyware include fake #BlackLivesMatter & fake human rights groups.



Targets: journalists, human rights defenders, around world.



THREAD



Report: https://t.co/al7BDknhiM pic.twitter.com/OGCdPIRPJ3 — John Scott-Railton (@jsrailton) July 15, 2021

Загрузка ПО осуществлялась в фоновом режиме при переходе с фейковых сайтов по ссылкам на надежные источники информации.

Программное обеспечение было разработано для всех наиболее распространенных платформ — Windows, Android и IOS с возможностью полного доступа к программным и аппаратным ресурсам устройств, включая работу камеры и микрофона, а также к облачным хранилищам.

Компания Microsoft выявила не менее 100 жертв этой программы в Палестине, Израиле, Иране, Ливане, Йемене, Испании, Великобритании, Турции, Армении и Сингапуре.

New: Windows exploits from secretive Israeli spyware firm Candiru found in the wild. Were targeting hundreds of victims including "politicians, human rights activists, journalists, academics, embassy workers, and political dissidents" https://t.co/YTckdsVHtm — Joseph Cox (@josephfcox) July 15, 2021

Основными клиентами израильской компании были страны бывшего СССР, Азии, Латинской Америки и Персидского залива.

«Растущая активность Candiru и использование технологий надзора против гражданского общества в мире напоминают о том, что индустрия сетевого шпионажа включает множество игроков и подвержена активным злоупотреблениям», — говорится в докладе специалистов Citizen Lab.

Исследования лаборатории позволили понять, каким образом ПО распространялось среди пострадавших и с какой целью использовалось.

Сообщается, что один из бывших сотрудников Candiru подал в отношении ее иск, согласно которому доходы организации составили «почти 30 млн долларов» в течение двух лет с момента ее основания.

Microsoft заявила, что в ходе исследования обнаружила уязвимости, которыми пользовался вирус, однако не упоминала напрямую кампанию, назвав виновного «израильским субъектом частного сектора» под кодовым именем Sourgum.

Microsoft has uncovered a private-sector offensive actor (PSOA) that we’re calling SOURGUM using 0-day exploits for now-patched CVE-2021-31979 and CVE-2021-33771, and a unique malware we’re calling DevilsTongue in attacks. Get info and protection guidance: https://t.co/q8YrmXqKud — Microsoft Security Intelligence (@MsftSecIntel) July 15, 2021

Хакеры применяли для своих целей слабые места в популярных программах, таких как браузер Google Chrome.

«Sourgum обычно продает кибероружие, которое позволяет своим клиентам, часто правительственным учреждениям по всему миру, взламывать компьютеры, телефоны, сетевую инфраструктуру и подключенные к Интернету устройства своих целей», — написали представители Microsoft.

Google также не ссылался на Candiru, описав организацию как «коммерческую компанию по наблюдению».

Аналогичные услуги оказывают и иные израильские фирмы, основанные экс-сотрудниками разведывательной и оборонной сфер страны.

Quadream, a Tel Aviv-based company, has reportedly sold to Saudi authorities a program called Reign, which has the ability to hack phones, extract their data and turn them into tracking deviceshttps://t.co/PHgywJoHWC — Middle East Eye (@MiddleEastEye) June 9, 2021

В июне Quadream, базирующаяся в Тель-Авиве, была обвинена в продаже программы под названием Reign саудовским властям, которая позволила им вести слежку за пользователями мобильных телефонов. При этом ПО, так же, как и ранее проданный руководству королевства Pegasus компании NSO Group, позволяет получать доступ к устройству без каких-либо действий со стороны его владельца.