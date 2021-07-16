Экономист: США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку — 2»

США и Германия пришли к ряду компромиссов по крупнейшему энергетическому проекту десятилетия «Северный поток — 2», даже при условии, что Вашингтону он не нравится. Об этом в комментарии ФАН рассказал экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Россия и Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на продление договора по газу между Россией и Украиной после 2024 года. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

«Мы приложили много усилий, чтобы выработать с Россией и Украиной договор, гарантирующий продолжение газового транзита до 2024 года», — заявила Меркель.

Global Look Press / Doug Mills / Consolidated News Photos

Канцлер ФРГ подчеркнула, что усилия были приложены не только Германией, но и всей Европейской комиссией.

ФРГ и США пришли к компромиссу

Андрей Лобода предположил, что пик геополитического накала вокруг завершающегося строительства «Северного потока — 2» пройден в середине июля 2021 года. Страница давления США на ЕС перевернута после визита Ангелы Меркель в Вашингтон.

«США и Германия пришли к ряду компромиссов по этому крупнейшему энергетическому проекту десятилетия, даже при условии, что США этот проект не мил. Во-первых, Вашингтон не вводит санкций против западноевропейского бизнеса. Во-вторых, Берлин твердо продолжает настаивать, что данный проект исключительно экономический. На этом минимальная точка экстремума для инвесторов и участников рынка пройдена, остаются экономика и взаимовыгодное сотрудничество», — пояснил Андрей Лобода.

По его мнению, для Германии и других стран ЕС вторая нитка «Северного потока» станет экономическим стимулом для уверенного выхода экономики из рецессии. Дешевле, безопаснее и надежнее: с точки зрения поставок российскому газ альтернатив нет. К тому же российское топливо на 20-25% дешевле любых других поставщиков на рынке.

«Вряд ли Украина дождется каких-то компенсаций от США и налогоплательщиков ЕС. В лучшем случае она сохранит статус региональной транзитной страны. Если Украина сохранит статус транзитной страны, это будет очень хороший добрососедский сценарий развития для всей Европы. Однозначно лишь одно — Россия прекратила субсидирование экономики не чужой ей страны дешевыми энергоресурсами. Поэтому Киев преуспел в зарабатывании на штрафах для «Газпрома» любыми способами», — добавил Андрей Лобода.

Global Look Press / Nord Stream AG

Эта история, считает эксперт, вероятно, будет продолжаться, и использование энергетики как правового оружия в антимонопольных расследованиях против российского газового гиганта становится необходимостью. Вот почему заботы об украинском участке ГТС Россию должны обойти стороной — непрозрачность и высокий уровень рисков для поддержания ее операционной работы стала в зоне ответственности украинского и западного бизнеса.

«За три месяца акции «Газпрома» подорожали почти на 20%. Бурный рост капитализации российского газового гиганта продолжится», — заключил Андрей Лобода.

Строительство «Северного потока — 2» близится к окончанию: в начале июня технически завершилась укладка первой нитки, вторую могут достроить за полтора-два месяца.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 млрд кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включал в себя введение санкций в отношении проекта.

Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».