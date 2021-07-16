Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 15:40
15:36
Армия
Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам
15:35
Армия
Британцы встали на сторону России в инциденте с самолетом ВВС США в Черном море
15:35
Политика
Лавров выступил за подключение Ирана и Индии к формату по Афганистану
15:33
Происшествия
Сбившая детей на пешеходном переходе москвичка не нарушала ПДД в этом году
15:30
Общество
Российская туристка назвала пять недостатков Батуми после отдыха в Грузии
15:30
Происшествия
Стало известно о травмах трех детей, которых сбила москвичка на «зебре»
15:28
Происшествия
Санавиация Томска подготовлена для транспортировки пассажиров Ан-28
15:23
Экономика
«Газпром» увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья на 24,3%
15:23
Общество
Баранец предложил противникам парада в честь Дня ВМФ помочь России на лесоповале
15:21
Армия
Лавров назвал полным провалом миссию США в Афганистане
Все новости

Махачев сообщил, что Хабиб резко набрал вес после ухода из UFC

  /   Обновлено: 16 июля 2021 14:16
Спорт
Махачев сообщил, что Хабиб резко набрал вес после ухода из UFC
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Махачкала, 16 июля. Боец MMA Ислам Махачев сообщил, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заметно поправился после ухода из спорта.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев продолжает подготовку к поединку с Тиаго Мойзесом. В интервью Sport24 он рассказал, что несколько недель назад виделся с Хабибом Нурмагомедовым. Махачев признался, что не стал спарринговать с экс-чемпионом UFC в легком весе, так как тот заметно прибавил в массе.

«Наверное, он весит около 87-90 килограммов, а я в момент подготовки был 79-80. Для меня с ним работать чуть опасно», — подчеркнул боец MMA.

Свой последний бой Хабиб Нурмагомедов провел в октябре прошлого года. Он победил Джастина Гейджи из США и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. После поединка Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру.

Ранее Федор Емельяненко назвал своего возможного соперника по следующему поединку. Легендарный боец MMA выступит на турнире Bellator в Москве.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Махачев сообщил, что Хабиб резко набрал вес после ухода из UFC
спорт mma вес хабиб махачев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru