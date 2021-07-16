Махачев сообщил, что Хабиб резко набрал вес после ухода из UFC

Махачкала, 16 июля. Боец MMA Ислам Махачев сообщил, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заметно поправился после ухода из спорта.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев продолжает подготовку к поединку с Тиаго Мойзесом. В интервью Sport24 он рассказал, что несколько недель назад виделся с Хабибом Нурмагомедовым. Махачев признался, что не стал спарринговать с экс-чемпионом UFC в легком весе, так как тот заметно прибавил в массе.

«Наверное, он весит около 87-90 килограммов, а я в момент подготовки был 79-80. Для меня с ним работать чуть опасно», — подчеркнул боец MMA.

Свой последний бой Хабиб Нурмагомедов провел в октябре прошлого года. Он победил Джастина Гейджи из США и в третий раз защитил титул чемпиона UFC. После поединка Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру.

Ранее Федор Емельяненко назвал своего возможного соперника по следующему поединку. Легендарный боец MMA выступит на турнире Bellator в Москве.