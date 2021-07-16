Стефанович перед смертью рассказал, как он и Пугачева чуть не стали жертвами маньяка

Москва, 16 июля. Известный российский режиссер и сценарист Александр Стефанович незадолго до смерти дал откровенное интервью, в котором рассказал о случайной встречи с маньяком.

Покойный кинематографист считал себя первым имиджмейкером, поскольку именно благодаря его усилиям Алла Пугачева стала настоящей примадонной отечественной эстрады. После свадьбы с артисткой Стефанович сразу решил, что его жена должна стать первой звездой в Советском Союзе.

Для раскрутки Пугачевой он разработал пять принципов, которые заметно продвинули карьеру артистки. В первую очередь Стефанович решил, что каждый хит его жены должен быть театрализован, а песни должны носить исповедальную форму и исполнятся исключительно на русском языке. На сцене Примадонна всегда придерживалась образа одинокой женщины, при этом продюсеры правильно рассчитывали «Пугачевский бунт».

В одном из последних интервью артист рассказал о поездке с Пугачевой в Ялту. В какой-то момент к ним должна была присоединиться популярная артистка София Ротару. Однако из-за отсутствия вертолетной площадки звезда помахала паре рукой с высоты и удалилась. Чтобы скоротать время, звездные супруги отправились гулять по лесу вокруг, пишет «Экспресс-газета».

Спустя время, находясь на теплоходе, Стефанович и Пугачева узнали, что в окрестностях орудовал маньяк. Своими жертвами убийца выбирал одинокие парочки, которые гуляли в лесополосе. По воспоминаниям режиссера, они с женой чудом остались живы.

Бывший супруг Аллы Пугачевой умер от последствий коронавируса нового типа в возрасте 76 лет. Церемония прощания с режиссером прошла в Центральном доме кино 16 июля.