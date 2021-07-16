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Армия Таджикистана провела крупный военный парад на границе с Афганистаном
Армия
Армия Таджикистана провела крупный военный парад на границе с Афганистаном
Global Look Press  /  Ju Zhenhua/Xinhua

Душанбе, 16 июля. Вооруженные силы Таджикистана провели масштабный военный парад близ границы с Афганистаном, на котором выступил президент страны Эмомали Рахмон.

Согласно сообщению Telegram-канала «Sputnik Ближнее зарубежье», глава таджикского государства провел смотр не только регулярных подразделений силовых структур страны, но и проверил мобилизационную готовность резерва органов территориальной обороны.

В своем обращении к военнослужащим и гражданам Таджикистана Рахмон отметил резкое ухудшение обстановки в сопредельном Афганистане и назвал высший приоритет таджикской армии. По его словам, силовые структуры Таджикистана в настоящий момент стоят на защите не только своих границ, но обороняют другие государства Средней Азии и даже страны Евросоюза от натиска террористических группировок.

Ранее стало известно об оценке российским МИД влияния ситуации в Афганистане на стабильность всего Центральноазиатского региона. Об ультиматуме боевиков афганского движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) центральному правительству Кабула в связи с перемирием сообщал «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Армия / Армия Таджикистана провела крупный военный парад на границе с Афганистаном
узбекистан таджикистан парад
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