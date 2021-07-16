Таксист уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП под Тверью

Тверь, 16 июля. Смертельная авария произошла на 164-м километре трассы М-10. За рулем иномарки «Фольксваген Поло» был 20-летний таксист. Он уснул из-за сильной усталости во время движения.

Неуправляемая машина выехала на правую обочину и ударилась о железобетонное ограждение и опору линии электропередачи. В результате удара 54-летняя пассажирка такси получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте происшествия. Во время ДТП погибшая не была пристегнута ремнями безопасности.

Водитель умер за рулем большегруза под Волгоградом. Незадолго до трагедии он позвонил супруге и сказал, что резко почувствовал себя плохо.