Худрук МХАТа возмутился грамматическими ошибками Дорониной в письме к президенту

Москва, 16 июля. Художественный руководитель МХАТ имени Горького и режиссер Эдуард Бояков критически высказался о президенте театра и актрисе Татьяне Дорониной.

Артистка, которая была худруком МХАТа до 2018 года, писала письмо президенту России Владимиру Путину с призывом выгнать новое руководство театра. По словам Дорониной, при Боякове были уничтожены репертуар и декорации МХАТа, а талантливых артистов уволили.

Режиссер вспомнил о письме актрисы во время собрания группы общественного контроля, прошедшего под эгидой Общественного совета при Минкультуры РФ. Худрук МХАТа отметил, что Доронина устроила реконструкцию здания театра, после которой «пыль и мусор вывозили грузовиками», передает МК.

«Письма свои к президенту и главе Следкома Александру Бастрыкину она написала с огромным количеством грамматических ошибок», — возмутился Бояков.

Именно при нынешнем руководстве на сцене МХАТа состоялась нашумевшая премьера спектакля с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Критик и литературовед Капитолина Кокшенева объяснила ФАН, чем именно стала исполнительница хита «Мало половин» для театра.