ВОЗ и Китай сцепились в схватке о происхождении коронавируса

Директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса могло быть следствием «чрезвычайного случая в лаборатории», призвав Китай обеспечить «прозрачность» в доступе к данным о своих исследованиях вирусов. В ответном слове Правительство Китая призывало США и другие страны прекратить политизировать и саботировать исследования ВОЗ по изучению происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

Что же стоит за этим весьма неприятным для всех участников обменом заявлениями? Об этом — в материале ФАН.

Биологическая и почти военная тайна

«У нас уже прошла первая фаза, и она продемонстрировала определенный прогресс, но были и определенные проблемы, которыми нужно заняться», — заявил глава ВОЗ, комментируя ход исследований организации о происхождении вируса SARS-CoV-2.

По словам Гебрейесуса, главной проблемой является «доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии».

«Теперь мы разработали второй этап этого исследования и просим Китай обеспечить прозрачность данных», — отметил генеральный директор ВОЗ, подчеркнув, что речь идет об информации относительно «ранних дней пандемии», которую ВОЗ уже запрашивала у Китая, но безрезультатно.

Однако наиболее сенсационным заявлением Гебрейесуса стало то, что он предположил, что распространение коронавируса могло быть следствием «чрезвычайного случая в лаборатории». По словам главы ВОЗ, такие ЧП всегда происходят, причем он даже назвал подобные ситуации «обычными явлениями», ссылаясь на свой собственный опыт.

wikipedia.org / M. Jacobson / CC BY 2.0

«Важно проверить, что происходило в наших лабораториях», — подытожил глава ВОЗ, добавив, что миру нужна информация о ситуации в лабораториях до начала пандемии.

Поскольку в первой части выступления Гебрейесуса прямо упоминался Китай, Пекин достаточно резко ответил на слова главы ВОЗ, обрушившись с критикой на США и другие западные страны, которые имеют значительный вес в этой международной организации.

«Призываем соответствующие государства прекратить политические манипуляции в отношении исследований по установлению происхождения коронавируса, оставить попытки использовать такую научную работу для того, чтобы переложить вину на кого-либо, перестать умышленно чинить препятствия этим исследованиям… Они (западные страны. — Прим. ФАН) открыто игнорировали результаты сотрудничества ученых и, исходя из своих личных интересов, не гнушались отказаться от науки и истины. Они публично призывали разведывательные службы провести собственное расследование, не считались с фактами, не брезговали клеветой в адрес Китая и не проявляли желания сотрудничать», — говорится в заявлении китайского МИД.

Но что нам известно о начальном периоде распространения коронавируса из открытых источников, а не из секретных «докладов разведок»?

«Болезнь вейперов», генетика вируса и ранние пробы с SARS-CoV-2

Сейчас мы уже привыкли, что эпидемия коронавируса идет специфическими волнами. Но была ли вспышка в китайском городе Ухань первой волной коронавируса? В этом есть несколько обоснованных сомнений.

На сегодняшний день, согласно официальным данным ВОЗ, считается, что «нулевой пациент» с COVID-19 был зарегистрирован в городе Ухань 8 декабря 2019 года. С учетом скрытого периода развития болезни это сдвигает возможную дату первичного заражения на период 15-20 ноября того же года.

Pr Scr nbcnews.com /

Однако, согласно последним данным, коронавирус нового типа существовал еще в сентябре 2019 года, причем не в Китае, а в Италии, сильно пострадавшей во время первой весенней волны эпидемии. Этот факт был установлен в результате анализов крови жителей Италии, которые проходили проверку (скрининг) на опухоли легких с сентября 2019 по март 2020 годов. В этих сохраненных образцах крови были обнаружены специфические антитела к вирусу SARS-CoV-2, причем таковые нашлись у 11,6% всех пациентов: у 111 человек из 959 обследованных. Большинство из них никогда не были ни в Китае, ни в Ухане.

Похожие выводы, но уже исходя из генома вируса, сделала группа американских генетиков во главе с Питером Фостером. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

«На основе известных на настоящий момент данных и с учетом скорости мутации вируса мы предполагаем, что первичное распространение SARS-CoV-2 в человеческой популяции должно было происходить с середины сентября по декабрь 2019 года», — говорится в исследовании.

Ну и, наконец, надо сказать, что генеалогическое дерево коронавируса изначально имело три корня. Ученые выделили три первичных штамма SARS-CoV-2: А, В и С. Генетики выяснили, что все эти типы коронавируса присутствовали в Китае, однако в разной степени. Тип В часто встречался в китайском городе Ухань, а вот менее опасный тип А в основном был распространен среди пациентов из Северной Америки и Австралии, в то время как тип С чаще всего появлялся в Сингапуре, Японии и Тайване. Таким образом, вопрос «нулевого пациента», который всегда связывали с китайским городом Ухань, оказался отнюдь не столь очевидным: судя по всему, вирус возник сразу в нескольких точках мира. Или же мы просто не знаем о его истинном месте происхождения. Так что обвинения Китая в «непрозрачности» могут обернуться против самих обвиняющих.

freepik.com / Designed by Freepik

Особенно интересным выглядит то, что в том же сентябре 2019 года Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили о вспышке во всей стране тяжелого заболевания легких. Это связали с вейпингом и назвали пневмонией вейперов (E/VAPI). По состоянию на 4 февраля 2020 года, еще до начала «официальной» пандемии коронавируса в США, в CDC зарегистрировали 2758 случаев E/VAPI и 64 подтвержденных случая смерти.

Симптомы «болезни вейперов» во многом были схожи с коронавирусными: у больных наблюдалось обширное аутоиммунное поражение легких, а смерть наступала в результате дыхательной недостаточности. После вспышки COVID-19 весной 2020 года китайские специалисты обнаружили сходства, но в США эту связь никогда не признавали.

Согласно данным самих CDC, пик вспышки «болезни вейперов» пришелся именно на сентябрь 2019 года, а уже к январю 2020-го произошло значительное снижение, после чего смертельная болезнь загадочным образом исчезла. В итоге причиной E/VAPI назвали тетрагидроканнабинол (ТГК) — один из основных каннабиноидов, входящих в состав марихуаны. Заболевших вейперов обвинили в «использовании ТГК-содержащих продуктов из неофициальных и незаконных источников», на чем вопрос о происхождении E/VAPI был закрыт. Простыми словами, ;наркотическое средство у них было «паленое».

Конечно, такое объяснение CDC, скорее, выглядит как попытка сокрытия правды, но по факту никаких претензий к США со стороны ВОЗ нет, в то время как Китай «собирает все шишки» в процессе установления истины о происхождении коронавируса.

Действительно, пока что мы достоверно не знаем ни имени «нулевого пациента», ни способа, которым SARS-CoV-2 смог попасть к нам. Однако одно ясно совершенно точно — ни намеренное сокрытие правды, ни политизация проблемы поисков происхождения вируса точно не помогут в установлении достоверных фактов об этом.