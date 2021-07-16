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Ростех анонсировал создание двигателя шестого поколения для боевых самолетов

  /   Обновлено: 16 июля 2021 14:01
Армия
Ростех анонсировал создание двигателя шестого поколения для боевых самолетов
ПолитРоссия

Москва, 16 июля. Специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), которая входит в состав Ростеха, намерены разработать двигатель шестого поколения для боевой авиации.

Как рассказал заместитель гендиректора ОДК Михаил Ремизов, сотрудники корпорации намерены инициировать научно-исследовательскую работу сразу по нескольким перспективным направлениям: технологии двигателя шестого поколения, комбинированная силовая установка и технологии более электрического двигателя.

«Научно-исследовательская работа по технологиям двигателя-демонстратора шестого поколения включена в перспективный тематический план ОДК и в наши заявки на финансирование по линии государственных программ», — указал Ремизов.

Стоит отметить, что в данный момент одним из самых перспективных самолетов российской боевой авиации является истребитель Су-57. По словам генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, ВС РФ будут получать по 12 таких боевых машин в год. Также Россия планирует разработать двухместный вариант истребителя Су-57 для экспорта, передает сайт 360tv.ru.

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