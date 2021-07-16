Власти Германии объявили режим военной катастрофы из-за мощного наводнения

Берлин, 16 июля. Режим военной катастрофы ввели на западе ФРГ из-за наводнения. Такое решение приняла глава министерства обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Более 850 военнослужащих бундесвера принимают участие в устранении последствий стихии.

Сильные ливни обрушились на Германию в понедельник. Циклон под названием "Бернд" стал причиной наводнений из-за разлива рек. Множество домов оказались затоплены, разрушены дороги и мосты. Людей срочно эвакуируют. Более тысячи пропали без вести. Спасатели эвакуируют потерпевших. Удар стихии пришелся на западные и юго-западные регионы.

В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации.

От наводнения пострадали жители Гобонго, Фух, Галабаджа, Малимака, Мискин и Дамала. В городе Хаген стихия уничтожила несколько мостов.