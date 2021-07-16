Творческие эксперименты: зачем Саудовская Аравия осваивает жанр аниме

Власти Саудовской Аравии продолжают искать новые способы распространения своего влияния на международной арене, а также диверсификации экономики. При этом Эр-Рияд демонстрирует готовность идти на смелые эксперименты, используя не самые стандартные для региона меры для достижения своих целей.

Саудовская компания Manga Productions (дочернее предприятие фонда Misk) совместно с известной японской студией Toei Animation выпустила новый продукт в необычном для ближневосточной культуры формате — аниме.

.(@manga_prd), in cooperation with the Japanese company "Toei Animation" launched the premiere of the first #Saudi-#Japanese anime movie 'The Journey in Tokyo', the capital of the world's strongest anime productions at the prestigious "Asahi" hall.https://t.co/U2zlDnM2iZ — Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) June 27, 2021

Мультипликационный фильм «Путешествие» (The Journey) был создан режиссером Сидзуно Кобуном. Эта полнометражная картина рассказывает эпическую историю о древних цивилизациях Аравийского полуострова и Ближнего Востока, вдохновленную арабским фольклором. В центре сюжета окажется гончар с тайным прошлым, который решил присоединиться к защите родного города от армии захватчиков.

«Путешествие» станет первым саудовским фильмом, который будут показывать в кинотеатрах с применением технологии 4DX. Она включает в себя использование во время трансляции картины подвижных кресел, водяных брызг, ветра, мигающих ламп, ароматического пара и иных спецэффектов, глубже погружающих зрителя в происходящее на экране.

Как Эр-Рияд решился на освоение японской анимации, каким образом новый фильм будет продвигать национальные интересы за рубежом и как все это укладывается в государственную программу Vision 2030 — читайте в нашем материале.

«Путешествие» в Европу

Manga Productions уже заключила с немецко-австрийской медиакомпанией Koch Media договор о распространении «Путешествия» в Европе: аниме покажут в Германии, Австрии, Швейцарии, Люксембурге, Лихтенштейне и Италии.

Manga Productions Signs a Cooperation Agreement with German Company Koch Media to Distribute ‘The Journey’ Movie in Six European Countries https://t.co/NwL8H7SLbe pic.twitter.com/xOBXVZiu6u — Asdafnews (@asdafnews) July 15, 2021

Сделка была заключена в рамках стратегии развития саудовской студии, в соответствии с которой она хочет выйти на мировой рынок киноиндустрии, составив конкуренцию иностранным компаниям.

«В будущем мы продолжим нашу миссию по созданию вдохновляющего контента и наших героев для всех зрителей. Давайте раскроем миру наше саудовское творчество», — заявил генеральный директор Manga Productions Эссам Бухари.

При этом саудовско-японская новинка стала привлекательна для кинопрокатной компании в том числе и благодаря эксклюзивности материала: арабских аниме европейцы ранее еще не видели.

«Koch Media всегда стремится привлекать оригинальный и высококачественный контент. С этой точки зрения мы рады выпустить «Путешествие» в как первое аниме с арабского рынка, поскольку мы считаем его высококачественным фильмом с точки зрения рисунка, анимации и сюжета. Мы надеемся, что это партнерство станет началом долгосрочных отношений с Manga Productions в индустрии креативного контента», — сказал управляющий директор Koch Media Стефан Капелари.

Cinemas across #SaudiArabia are preparing to release #TheJourney the first Saudi 4DX animation film on June 17.#Manga epic “The Journey” which was co-produced with #Japan, has received a certificate of release and classification from the GCMA. #الرحلة pic.twitter.com/XLevXkGzJS — Seer Media (@Seer_media) July 12, 2021

Инициативы Misk

Благотворительный фонд Misk был учрежден наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом. Как отмечается на официальном онлайн-ресурсе организации, основой для достижения ее стратегических целей являются образование и предпринимательство.

Исходя из этой позиции фонд концентрируется на развитии человеческого ресурса страны, обучении молодых людей. Их сразу готовят как лидеров, которые в будущем займут руководящие посты в государственном и частном секторах.

Saudi Arabia’s Misk Foundation launches Youth Voice program https://t.co/nsey8IdCDv — The New Saudi Arabia (@24_7flashnews) July 12, 2021

Учрежденная саудовскими властями компания формирует новое молодежное сообщество, заинтересованное в собственном бизнесе и способное создавать и развивать собственные новаторские инициативы внутри страны.

Программным вопросом для фонда Misk становится применение современных достижений науки и техники. Поскольку их внедрение в повседневную жизнь может помочь в стимуляции экономического роста государства, руководство организации наследного принца открыто для предложений молодых предпринимателей и местных стартапов.

At #AMAALA, mentorship plays a central role in our MiSK/AMAALA Corporate Internship. The programme is designed to nurture Saudi Arabia’s talented youth, developing their knowledge and skills across a range of sectors with guidance from our in-house experts. pic.twitter.com/M8RMTtFXY6 — AMAALA (@AMAALA) February 27, 2021

Сейчас различные дочерние компании фонда активно выпускают ценностно ориентированные анимационные проекты, видеоигры, комиксы и другие продукты, не боясь экспериментировать с формой подачи контента для привлечения молодежи и упрощения продвижения своих новинок среди различных социальных групп по всему миру.

Manga Productions — лишь один из проектов фонда. Творческий союз студии с японской Toei Animation не исчерпал себя созданием одной совместной картины, а продолжился новой образовательной инициативой.

Saudi Arabia's Manga Productions, Toei to Open The Journey Film in Japan on June 25 https://t.co/z3FKX63zp8 — Anime News Network (@AnimeNewsNet) April 9, 2021

Так, для развития данного направления мультипликации в стране Персидского залива азиатские специалисты возьмут на себя обязанность по обучению молодых кадров. И если сейчас в создании «Путешествия» большая часть анимационной работы легла на японских художников, а представители Королевства помогали им и участвовали путем финансирования, выбора сюжета и соавторства в написании сценария, то в перспективе производство продуктов аниме-индустрии будет локализовано на территории ближневосточной страны.

Помимо Manga Productions, фонд Misk является учредителем собственного Художественного института, современных школ в Эр-Рияде и других подобных проектов.

Saudi Arabia’s Misk Art Institute announces the grant recipients for the year 2021 https://t.co/ALpAMjLzVn — AfricaZine (@ZineAfrica) July 1, 2021

Один продукт — несколько направлений

Власти Саудовской Аравии продолжают искать способы для диверсификации экономики в дополнение к экспорту нефти, развивая стратегические разработки в энергетической сфере, наращивая инвестиции и стимулируя массу побочных проектов, способных оказать пользу бюджету государства в далекой перспективе. Развитие человеческого капитала в данном случае является одним из ключевых моментов.

How Misk festival is enriching creative arts in Saudi Arabia https://t.co/kXYcsKNP2w — Dr Mark C. Thompson (@ThompsonMarkC) November 16, 2019

И в этом контексте выпуск нового японско-саудовского мультипликационного проекта имеет сразу несколько целей.

Он направлен на внутреннюю аудиторию, предлагая молодому поколению национальный медиапродукт высокого качества в нише популярного жанра аниме. При этом власти подают сигнал о том, что теперь данное направление развивается внутри страны, так что творческим саудовцам, желающим заинтересованным в этом жанре мультипликации, незачем покидать родину. Кроме того, сотрудничество фонда Misk с японской компанией уже сейчас дает возможность для развития соответствующих навыков.

В то же время «Путешествие» ориентировано и на зарубежную аудиторию. В данном случае мультфильм продвигает саудовскую культуру за пределами «домашнего» ближневосточного региона. Внимание богатой монархии к такому направлению искусства становится сигналом об открытости к разного рода сотрудничеству и готовности идти на эксперименты. Эр-Рияд в этом случае расширяет собственные границы и намеренно рушит стереотип о закрытости, основанной на исламских традициях страны для различных современных тенденций. Это может сделать Королевство привлекательнее для иностранных специалистов, готовых реализовывать свой потенциал в Саудовской Аравии. В этом смысле новое аниме становится одним из механизмов «мягкой силы» ближневосточного государства.

И в заключение: у любителей жанра новый проект, созданный совместными усилиями саудовской Manga Productions и популярной японской студии Toei Animation, может иметь и коммерческий успех. Так что выпуск подобного рода продукции способен внести свой вклад в диверсификацию национальной экономики Саудовской Аравии.

#DrHabib_Anime

Headed by CEO Essam Bukhary, Manga Productions, a subsidiary of Saudi Arabia’s MiSK Foundation, collaborated with Japan’s TOEI Animation to produce the first-ever Arabic anime feature film, The Journey, which was re…https://t.co/r1jWiwgQIT https://t.co/krjg9dI4YB — Habib al-Badawi (@HabibBadawi) June 27, 2021

Творчество на пользу бюджета

На фоне современных проблем и пандемии коронавируса власти многих странах, в том числе и Саудовской Аравии, приходят к выводу о безусловной пользе развития креативной экономики.

Распространение COVID-19 указало на проблемы творческой индустрии, парализованной в период локдауна из-за запрета на проведение мероприятий и ограничения работы музеев, галерей, театров и других учреждений. Однако в то же время именно продукты из области искусства помогали людям пережить изоляцию — спрос на них начал возрастать. Культура и творчество доказали свою значимость в поддержании жизнестойкости общества.

Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Jürgen Schwenkenbecher, Karol Kozlowski

На этом фоне по решению Генассамблеи ООН 2021 год был объявлен Международным годом креативной экономики. ЮНЕСКО было поручено стимулировать устойчивое развитие этой перспективной отрасли. Впрочем, некоторые страны, среди них оказалась и Саудовская Аравия, уже рассмотрели потенциал креативной экономики и приступили к разработке новых инициатив, поощряющих практически любые смелые эксперименты, пользующиеся спросом у потребителей.

Федеральное агентство новостей /

И саудовско-японский анимационный фильм полностью соответствует программным установкам Эр-Рияда — централизованная политика всех финансируемых властями Королевства организаций укладывается в план развития страны Vison 2030 («Видение-2030»). В соответствии с его принципами в течение десятилетия саудиты рассчитывают полностью перестроить жизнь страны, сделав ее более устойчивой к переменчивому курсу цен на нефть и другим современным вызовам.