Герасимов произнес речь на прощании со Стефановичем в Москве

Москва, 16 июля. Режиссер Евгений Герасимов во время траурной церемонии, посвященной кончине его коллеги Александра Стефановича, назвал умершего «человеком удивительного дарования».

Герасимов начал свою речь в Центральном доме кинематографистов со слов о том, что ему не хотелось бы прощаться со Стефановичем. Он заметил, что умерший был человеком, наделенным большим талантом и добротой по отношению к другим людям.

«В нем было столько позитива всегда, что очень многие заражались от него <…> Он дарил людям добро», — отметил Герасимов.

Также деятель искусства заявил, что до сих пор не осознал всю горечь от кончины друга. По словам Герасимова, Стефанович был человеком, который всегда стремился к истине. Режиссер поблагодарил приятеля за все, что он сделал в своей жизни.

Стефанович умер на 77-м году жизни от последствий пневмонии коронавируса. Позднее его похоронят на территории Троекуровского кладбища.