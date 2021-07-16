Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 14:13
14:11
Спорт
Махачев сообщил, что Хабиб резко набрал после ухода из UFC
14:11
Общество
Организациям в Москве разрешили самостоятельно принимать решение о проверке QR-кодов
14:11
Шоу-бизнес
Стефанович перед смертью рассказал, как он и Пугачева чуть не стали жертвами маньяка
14:10
Украина
Российских либералов в Киеве ткнули носом в украинскую «демократию и свободу»
14:10
Происшествия
ФАН публикует список пассажиров пропавшего под Томском Ан-28
14:10
Армия
Армия Таджикистана провела крупный военный парад на границе с Афганистаном
14:08
Происшествия
Вор с татуировкой в виде сердца украл телефон у администратора соцсети
14:08
Происшествия
Таксист уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП под Тверью
14:08
Экономика
Экономист рассказала, сколько будет стоить доллар к концу лета
14:06
Происшествия
Пропавший под Томском Ан-28 летает с 1989 года
Все новости

Герасимов произнес речь на прощании со Стефановичем в Москве

  /   Обновлено: 16 июля 2021 13:55
Общество
Герасимов произнес речь на прощании со Стефановичем в Москве
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 16 июля. Режиссер Евгений Герасимов во время траурной церемонии, посвященной кончине его коллеги Александра Стефановича, назвал умершего «человеком удивительного дарования».

Герасимов начал свою речь в Центральном доме кинематографистов со слов о том, что ему не хотелось бы прощаться со Стефановичем. Он заметил, что умерший был человеком, наделенным большим талантом и добротой по отношению к другим людям.

«В нем было столько позитива всегда, что очень многие заражались от него <…> Он дарил людям добро», — отметил Герасимов.

Также деятель искусства заявил, что до сих пор не осознал всю горечь от кончины друга. По словам Герасимова, Стефанович был человеком, который всегда стремился к истине. Режиссер поблагодарил приятеля за все, что он сделал в своей жизни.

Стефанович умер на 77-м году жизни от последствий пневмонии коронавируса. Позднее его похоронят на территории Троекуровского кладбища.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Герасимов произнес речь на прощании со Стефановичем в Москве
герасимов похороны стефанович
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru