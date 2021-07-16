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Глава Минпромторга России назвал количество выпущенных доз вакцины от COVID-19

  /   Обновлено: 16 июля 2021 13:56
Общество
Глава Минпромторга России назвал количество выпущенных доз вакцины от COVID-19
Global Look Press  /  Cover Images/Keystone Press Agency

, 16 июля. Количество комплектов вакцин от коронавирусной инфекции, выпущенных в оборот в России, назвал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В данный момент Россия не испытывает сложностей с поставками вакцины от коронавируса. В общей сложности в гражданский оборот выпущено порядка 43,8 млн доз препаратов от COVID-19, добавил он.

Уровень российской медицины дает возможность не вводить новых жестких мер по коронавирусу. Благодаря этому, по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия избежит введения нового локдауна.

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мантуров коронавирус COVID-19
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