Несколько дней назад от нескольких знакомых, вполне разумных во всех отношениях, почти одновременно услышал, что разработанная новосибирским биологическим центром «Вектор» вакцина от коронавируса 2019 года совершенно не эффективна. Меня это весьма удивило: репутация «Вектора» едва ли не наивысшая во всём профессиональном сообществе.

Напомню один пример. Президент (2009.01.20–2017.01.20) Соединённых Государств Америки (СГА Вассерман называет США. — Прим. ФАН) Барак Хусейн Барак-Хусейнович Обама (так автор называет Барака Обаму. — Прим. ФАН) однажды объявил величайшими угрозами для человечества [запрещенное в РФ] «Исламское государство»1 (к тому времени с подачи СГА запрещённое во всём мире, ибо эта группа боевиков решила кормиться не только из рук СГА, а самостоятельно — продажей по дешёвке нефти с захваченных ими под руководством СГА иракских и сирийских месторождений), Российскую Федерацию и лихорадку Эбола — одну из множества геморрагических (то есть поражающих капилляры и вызывающих множество кровотечений по всему телу) лихорадок, названную по африканской реке, в чьих окрестностях она бытует. И уже в следующем году «Вектор» выдал вполне эффективную вакцину от лихорадки: как тогда шутили, одна из глобальных угроз уничтожила другую. Правда, полный трёхлетний протокол испытаний, разработанный Всемирной организацией здравоохранения, вакцина не прошла: очередная вспышка болезни кончилась, да и сравнивать было не с чем.

ВОЗ предусматривает два этапа испытаний любого нового метода лечения. На первом (он обычно укладывается в полгода–год) нужно убедиться, что метод работает. На втором (два–три года) нужно сравнить его с уже существующими методами, чтобы узнать, заслуживает ли он внедрения в практику или нет смысла отказываться от проверенных ранее путей.

Понятно, ни одно средство борьбы с новым коронавирусом ещё не прошло полное трёхлетнее испытание. Но, по сути, это и не нужно: раз болезнь новая, то заведомо нет средств эффективнее, нежели созданы сейчас. А вот работоспособность десятков методов лечения и профилактики — в том числе и «ЭпиВакКороны» — доказана, как говорят в англосаксонской юриспруденции, за пределами всякого разумного сомнения. Поэтому, кстати, модные нынче рассказки об экспериментальном лечении неведомыми снадобьями, вопреки медицинским стандартам, доказывают разве что незнание этих стандартов рассказчиками.

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Но почему же «ЭпиВакКорона», по всем официальным данным, прошедшая испытания не хуже прочих наших вакцин и снижающая вероятность заболевания по меньшей мере в 12 раз (по статистике массового применения — уже после испытательной программы — китайская вакцина «СиноВак» снижает вероятность в 2,5 раза, вакцина от AstraZeneca — в 4 раза, от Pfizer — в 12 раз, а все три вакцины, разработанные в РФ — в 15-20 раз), слывёт неработоспособной?

Большинство современных вакцин — векторные, то есть направляющие. Они содержат в качестве образцов для выработки антител не весь возбудитель болезни, а только какие-то его элементы. В частности, из трёх вакцин РФ только «КоВиВак», созданная в институте имени Чумакова, представляет системе иммунитета всю белковую часть вируса: нуклеиновая кислота — носитель наследуемой информации о построении белков, то есть в конечном счёте обо всём организме — разрушена специальным реактивом, не действующим на сами белки. «Гам-КОВИД-Вак» (она же «Спутник V»), как и большинство зарубежных вакцин, содержит только белок, прикрепляющий вирус к оболочке клетки (в коронавирусах молекулы такого белка торчат из оболочки самого вируса наружу, что и создаёт на экране электронного микроскопа коронообразный вид). Этот белок нарабатывают в составе специально модернизированного аденовируса (тот вызывает обычную простуду, хорошо изучен и практически безопасен), а затем лишают аденовирус возможности размножаться, чтобы инъекция даже простуды не вызвала. Выбор коронного белка в качестве мишени для иммунитета логичен: если он в результате мутации — случайного изменения — кодирующей его части нуклеиновой кислоты изменит свою структуру настолько, что антитела — белки достаточно сложной структуры, обеспечивающей их реакцию с конкретными молекулами, — перестанут с ним связываться и тем самым препятствовать его прикреплению к клетке, он, скорее всего, и сам не сможет прикрепляться к клетке, так что мутировавший вирус окажется безопасен.

В центре «Вектор» пошли ещё дальше. В аденовирус — стандартный носитель векторов в большинстве современных вакцин (в том числе и в вышеупомянутой вакцине от лихорадки Эбола) — ввели не всю молекулу коронного белка, а только её часть, непосредственно взаимодействующую с оболочкой клетки, да пару частей, исполняющих в данном процессе разные вспомогательные обязанности. Это даже надёжнее. Мутация в частях белка, не связанных с его основной задачей, теоретически — хотя и с малой вероятностью — может помешать связыванию с ним антитела. А вот антитело, заточенное под сравнительно небольшую часть белка, скорее всего, свяжется с нею независимо от мутаций в других частях.

Федеральное агентство новостей / Галина Кива

Тест на наличие антител в крови, по сути, работает тоже по принципу антител. Он содержит молекулы, связывающиеся с антителами и содержащие какие-то легко выявляемые компоненты. Удалив не связавшуюся с антителами часть тестовых молекул, можно измерить число связавшихся и тем самым определить, сколько антител содержит исследуемый образец.

Тестовые молекулы, соответствующие по структуре антителам ко всему коронному белку, не связываются достаточно прочно с антителами к его фрагментам, входящим в «ЭпиВакКорону». Потому и результат теста выглядит как отсутствие антител — то есть иммунитета. Пришлось центру «Вектор» создать собственную тестовую систему, вылавливающую именно результат работы его вакцины. Она показала ту же картину, что вырисовалась по клиническим данным: иммунитет вырабатывается надёжно и вероятность заражения снижается в те же 15-20 раз, что и от других двух отечественных вакцин.

Но пока новые тесты от «Вектора» не вошли в практику и результаты работы «ЭпиВакКороны» проверялись не подходящими к ней средствами, слух об её неэффективности разбежался по всей стране. В самом деле, не всякая медсестра в лаборатории обязана разбираться в механизмах, стоящих за её манипуляциями в духе «каплю А разбавить двумя каплями Б и найти соответствующий цвет в таблице В». Даже большинство врачей вряд ли вдаётся в подобные тонкости, рассматривая полученные в лаборатории результаты.

Насколько я наслышан, в столичной клинической практике применяется в основном «Гам-КОВИД-Вак» (мне кололи именно его) да изредка «КоВиВак». «ЭпиВакКорона» популярнее к востоку от Урала — там, где её и разработали. Прошу всех, кто ею привит или будет привит, иметь в виду: она ничуть не хуже двух других — просто её результат долго проверяли неверным образом.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Надеюсь, не нужно столь же подробно разъяснять, что ненадлежащие способы проверки породили ещё множество столь же ошибочных представлений об эффективности в самых разнообразных сферах деятельности.

(По требованию автора в тексте сохранены авторская орфография и пунктуация. — Прим. ФАН).

1 Организация запрещена на территории РФ.