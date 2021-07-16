Леша не прав: Джигурда отреагировал на скандальные слова Кортнева о фанатах Пугачевой

Творчество многих популярных российских артистов можно сравнить с десертом, который хорош в небольших количествах. Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал новость, что лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев назвал неразвитыми поклонников Николая Баскова и Аллы Пугачевой.

«Я думаю, что Леша погорячился. Ставить в один ряд Баскова и Пугачеву и говорить, что [у тех, кто их слушает] плохой вкус, неправильно. И Анисина (Марина Анисина, фигуристка, жена Джигурды. — Прим. ФАН) с детства напевала песни Пугачевой и любит ее до сих пор. Примадонна есть примадонна. Так что Леша здесь не прав. Это он как приверженец блюза и рок-н-ролла погорячился», — сказал артист.

Никита Джигурда также назвал еще одну причину, почему не следует уравнивать этих двух звезд российской эстрады.

«Я стою на позиции, что это как в боксе: есть разные весовые категории — чемпионы в легком весе и супертяжеловесы. С музыкой так же: есть популярная музыка, в которой Пугачева занимает, как говорится, высшую строчку. Это неоспоримо. Насчет Баскова можно поспорить. У Коли тоже есть хиты. В последние годы песни у него молодежные. Эфиры заполнены Басковым, Киркоровым, Пугачевой», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он поделился личным отношением к творчеству поп-исполнителей.

«Я называю эту музыку десертом. Это как в питании. Десерт хорош в небольшом количестве. Однако, если он занимает 80–90% рациона, понятное дело, что это заканчивается диабетом, ожирением и так далее. В любом случае то, что Пугачева — высший класс — бесспорно», — подытожил актер.

Ранее режиссер Роман Самгин через ФАН поздравил с днем рождения актрису Юлию Михалкову. По его словам, артистка обладает особым даром — чувствовать смешное.