«Единая Россия» рассмотрит способы сдерживания продуктовых цен

Москва, 16 июля. Правительство РФ и главы регионов 19 июля обсудят на площадке «Единой России» меры по снижению цен на ингредиенты «борщевого набора».

Для решения проблемы планируется создать рабочую группу под председательством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева. К участию в дискуссии также будут приглашены представители крупных продуктовых сетей, сенаторы и депутаты всех уровней.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал членов партии до конца недели проанализировать реальное положение дел и подготовить свои предложения. Фермеры, которые производят большой объем моркови, лука, картофеля, свеклы или капусты могут также быть привлечены в качестве экспертов.

Недавнее исследование выявило, что более 60% россиян тратят на еду около половины месячного дохода, а 16% граждан расходуют на продукты почти всю зарплату, сообщает INFOX.