Прокуратура на Алтае добилась положенных выплат сотрудникам «Авиалесоохраны»

Горно-Алтайск, 16 июля. Работникам «Авиалесоохраны», которые занимаются тушением лесных пожаров, не доплачивали зарплату. Нарушение выявило надзорное ведомство.

По данным Горно-Алтайской транспортной прокуратуры, при начислении зарплат не учитывался районный коэффициент, который действует в республике. Руководитель организации получил представление об устранении нарушений. Кроме того, виновного сотрудника оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Учреждение выделило более миллиона рублей для полного расчета с 55 работниками.