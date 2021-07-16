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Прокуратура на Алтае добилась положенных выплат сотрудникам «Авиалесоохраны»

  /   Обновлено: 16 июля 2021 13:52
Происшествия
Прокуратура на Алтае добилась положенных выплат сотрудникам «Авиалесоохраны»
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Горно-Алтайск, 16 июля. Работникам «Авиалесоохраны», которые занимаются тушением лесных пожаров, не доплачивали зарплату. Нарушение выявило надзорное ведомство.

По данным Горно-Алтайской транспортной прокуратуры, при начислении зарплат не учитывался районный коэффициент, который действует в республике. Руководитель организации получил представление об устранении нарушений. Кроме того, виновного сотрудника оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Учреждение выделило более миллиона рублей для полного расчета с 55 работниками.

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зарплата прокуратура Авиалесоохрана
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