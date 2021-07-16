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Эдгард Запашный объявил о расставании с матерью своего сына
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный объявил о расставании с матерью своего сына
Агентство городских новостей Москва

Москва, 16 июля. Представитель знаменитой цирковой династии Эдгард Запашный расстался со своей возлюбленной по имени Ярославна, от которой у него есть сын.

Генеральный директор Московского государственного цирка объявил о разрыве с матерью своего ребенка на странице в Instagram. Он опубликовал совместное фото с экс-избранницей и отметил, что им удалось сохранить нормальные отношения после разрыва.

«Теперь мы просто друзья!» — написал дрессировщик.

Запашный отключил возможность комментирования поста и подчеркнул, что ни он, ни его бывшая возлюбленная не будут общаться со СМИ на тему расставания. По словам народного артиста РФ, они не собираются давать интервью или ходить на ток-шоу.

«Мы с Ярославной продолжаем общаться и воспитаем лучшего сына на планете Земля!» — подытожил представитель цирковой династии.

Эдгард Запашный и его экс-возлюбленная познакомились в 2013 году через общих друзей. Сначала они проводили много времени друг с другом, а затем начали жить вместе. Сын пары, которого назвали Даниэль, появился на свет в августе 2017 года.

Дрессировщик ранее раскрыл тайны знаменитых цирковых династий. Эдгард Запашный отметил, что не все представители их семьи специализировались на работе с тиграми.

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