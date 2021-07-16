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Гроб с телом Александра Стефановича вынесли из московского Дома кино

  /   Обновлено: 16 июля 2021 13:33
Общество
Гроб с телом Александра Стефановича вынесли из московского Дома кино
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 16 июля. Гражданская панихида по режиссеру Александру Стефановичу завершилась в Москве. Гроб с телом кинематографиста вынесли из столичного Дома кино.

Видео с выносом гроба поступило в распоряжение ФАН. Стефановича проводили в последний путь громкими аплодисментами. Рядом с гробом шел знаменитый художник Никас Сафронов.

После церемонии прощания режиссера отпоют в Храме Святителя Николая. Похороны Стефановича пройдут на Троекуровском кладбище.

Александр Стефанович был женат на певице Алле Пугачевой с 1977 по 1981 год. Режиссер не только работал над фильмами, но и вел писательскую деятельность. Например, он написал книгу о Никасе Сафронове.

Экс-супруг Примадонны скончался 13 июля, ему было 76 лет. К смерти Стефановича привели последствия коронавируса. Сын Сафронова рассказывал о последних днях жизни режиссера.

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режиссер пугачева стефанович
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