Премьер-министр Чехии в очередной раз попытается поведать про «ужасные преступления» России и потребует новых санкций против Москвы. Об этом ФАН заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, комментируя заявление Андрея Бабиша о том, что 16 июля тот «скажет правду». Эксперт подчеркнул, что подобное заявление показывает, что дело в Вребетице явно не закрыто.

«Даже если закрыть это дело, то в любую минуту его можно открыть, — подчеркнул политолог. — Не помешал же вспомнить об этом инциденте тот факт, что после самого события прошли годы. Почему бы не открыть эту историю снова? Правды я от господина премьер-министра не ожидаю, потому что у него заведомо ложные аксиомы, он не может правду рассказать».

По мнению Журавлева, с точки зрения чешских властей вся ситуация понятна.

«Русские — плохие, это значит, что мы совершаем зло во имя зла, — охарактеризовал логику Праги собеседник ФАН. — К сожалению, правда господина Бабиша будет такой же. Он в очередной раз расскажет про ужасные преступления России. Это такая нехорошая страна, которая решила испортить жизнь Чехии и взорвать ее боеприпасы».

Эксперт отметил, что история про взорванные склады боеприпасов — это классический сценарий, излюбленный многими государствами.

«В странах бывшего СССР и Организации Варшавского договора — это любимая игра: сначала продать, а потом взорвать и сжечь, — подчеркнул Дмитрий Журавлев. — Скорее всего, чешский премьер-министр заявит, что власти наконец-то получили окончательные доказательства того, что русские взорвали арсенал, поэтому требуют новых санкций против России. После встречи Джозефа Байдена с Владимиром Путиным поводов для санкций пока маловато, вот они их и создают».

В заключение политолог сообщил, что экономическая и социальная ситуация в Чехии очень тяжелые.

«Это я еще дипломатические слова подбираю, — уточнил политолог. — Сейчас Прага очень зависит от финансовой поддержки Запада. Чехи за период своей полной независимости от «ужасной» России успели выйти из списка развитых стран. Еще никому не удавалось понизить уровень жизни чехов до уровня, которого не было даже во времена Австрийской империи. Естественно, им нужна финансовая поддержка, поэтому власти будут говорить и делать все, что американцы скажут».

Напомним, что днем ранее чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил в своих соцсетях, что «завтра скажет правду». Как передало издание Novinky, политик объявит о чем-то 16 июля. Novinky со ссылкой на источник в ближайшем окружении чешского политика сообщило, что такую фразу оставил лично он сам.