Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 14:12
14:11
Спорт
Махачев сообщил, что Хабиб резко набрал после ухода из UFC
14:11
Общество
Организациям в Москве разрешили самостоятельно принимать решение о проверке QR-кодов
14:11
Шоу-бизнес
Стефанович перед смертью рассказал, как он и Пугачева чуть не стали жертвами маньяка
14:10
Украина
Российских либералов в Киеве ткнули носом в украинскую «демократию и свободу»
14:10
Происшествия
ФАН публикует список пассажиров пропавшего под Томском Ан-28
14:10
Армия
Армия Таджикистана провела крупный военный парад на границе с Афганистаном
14:08
Происшествия
Вор с татуировкой в виде сердца украл телефон у администратора соцсети
14:08
Происшествия
Таксист уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП под Тверью
14:08
Экономика
Экономист рассказала, сколько будет стоить доллар к концу лета
14:06
Происшествия
Пропавший под Томском Ан-28 летает с 1989 года
Все новости

Володин предложил Европарламенту нацелиться на выборы в США вместо критики России
Политика
Володин предложил Европарламенту нацелиться на выборы в США вместо критики России
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 16 июля. Европейским коллегам стоило бы обратить внимание на выборы в США, как «образец» демократии, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

По словам политика, комитет Европейского парламента пытается в обход российских граждан решить исход предстоящего голосования, призывая Евросоюз бойкотировать итоги выборов в Госдуму за два месяца до их начала. Сильная и самостоятельная Россия не нравится и не нужна ЕС, уверен спикер.

Запад много лет работает по одному и тому же шаблону откровенного вмешательства во внутренние дела России, игнорируя остальные страны, заметил государственный деятель.

«Европейским коллегам стоило бы обратить внимание на выборы в США — «образец» демократии. Их избирательная система архаична, неподконтрольна обществу. Института международных наблюдателей за выборами нет», — добавил Володин.

Политик напомнил, что в Америке практикуется веерная рассылка бюллетеней избирателям по почте, которая прошла мимо контроля Европарламента. Тогда, по словам спикера, комитет не предъявлял никаких требований и не высказывался о якобы нелегитимности голосования.

Вместо этого Европарламент тиражирует резолюции, отрицая результаты выборов в странах, выбравших собственный путь развития, считает председатель нижней палаты Федерального собрания России. В качестве примера он привел заявление комитета о том, что самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не может быть признан юридически. Также ЕП не признал победу главы Белоруссии Александра Лукашенко в 2020 году.

Ранее члены комитета Европейского парламента призвали Евросоюз готовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму России.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Володин предложил Европарламенту нацелиться на выборы в США вместо критики России
выборы россия европарламент
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru