Володин предложил Европарламенту нацелиться на выборы в США вместо критики России

Москва, 16 июля. Европейским коллегам стоило бы обратить внимание на выборы в США, как «образец» демократии, заявил председатель Госдумы России Вячеслав Володин.

По словам политика, комитет Европейского парламента пытается в обход российских граждан решить исход предстоящего голосования, призывая Евросоюз бойкотировать итоги выборов в Госдуму за два месяца до их начала. Сильная и самостоятельная Россия не нравится и не нужна ЕС, уверен спикер.

Запад много лет работает по одному и тому же шаблону откровенного вмешательства во внутренние дела России, игнорируя остальные страны, заметил государственный деятель.

«Европейским коллегам стоило бы обратить внимание на выборы в США — «образец» демократии. Их избирательная система архаична, неподконтрольна обществу. Института международных наблюдателей за выборами нет», — добавил Володин.

Политик напомнил, что в Америке практикуется веерная рассылка бюллетеней избирателям по почте, которая прошла мимо контроля Европарламента. Тогда, по словам спикера, комитет не предъявлял никаких требований и не высказывался о якобы нелегитимности голосования.

Вместо этого Европарламент тиражирует резолюции, отрицая результаты выборов в странах, выбравших собственный путь развития, считает председатель нижней палаты Федерального собрания России. В качестве примера он привел заявление комитета о том, что самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не может быть признан юридически. Также ЕП не признал победу главы Белоруссии Александра Лукашенко в 2020 году.

Ранее члены комитета Европейского парламента призвали Евросоюз готовиться к непризнанию результатов выборов в Госдуму России.