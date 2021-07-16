«Террор по-американски». Коррупция и контрабанда в тюрьмах США

На этот раз Мира Тэрада расскажет о коррупции, которая, по ее мнению, стала неотъемлемой частью американской судебной системы.

В тюрьме штата Алабама, где содержали россиянку, покупка хорошего отношения и запрещенных предметов была абсолютно обыденной практикой. Одни заключенные регулярно подвергались наказаниям, а на проступки других смотрели сквозь пальцы. По данным ФБР, благодаря контрабанде и взяткам тюремные охранники в США могут зарабатывать до 900 долларов в день.

Сложные иерархические структуры, основанные как на классовом положении заключенных, так и на их национальности, достойны стать темой не одной диссертации. Мира подвергалась дискриминации в том числе из-за российского гражданства.

Напомним: Тэрада пробыла в американской тюрьме 888 дней по ложному обвинению. Ее незаконно экстрадировали в США из Финляндии и удерживали в стране даже по истечении 46 месяцев. Только благодаря усилиям Фонда защиты национальных ценностей и правозащитников МИД страны девушке удалось вернуться в Россию. Теперь она открыто рассказывает о перенесенных испытаниях и ужасных условиях, в которых содержат осужденных в Америке.

Физические и психологические наказания, программы пыток над заключенными, провокации конфликтов и полное бесправие граждан, оказавшихся в американской тюрьме, — в новом выпуске эксклюзивного проекта ФАН и Фонда борьбы с репрессиями «Террор по-американски».