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«Террор по-американски». Коррупция и контрабанда в тюрьмах США
Общество
«Террор по-американски». Коррупция и контрабанда в тюрьмах США

На этот раз Мира Тэрада расскажет о коррупции, которая, по ее мнению, стала неотъемлемой частью американской судебной системы.

В тюрьме штата Алабама, где содержали россиянку, покупка хорошего отношения и запрещенных предметов была абсолютно обыденной практикой. Одни заключенные регулярно подвергались наказаниям, а на проступки других смотрели сквозь пальцы. По данным ФБР, благодаря контрабанде и взяткам тюремные охранники в США могут зарабатывать до 900 долларов в день.

Сложные иерархические структуры, основанные как на классовом положении заключенных, так и на их национальности, достойны стать темой не одной диссертации. Мира подвергалась дискриминации в том числе из-за российского гражданства. 

Напомним: Тэрада пробыла в американской тюрьме 888 дней по ложному обвинению. Ее незаконно экстрадировали в США из Финляндии и удерживали в стране даже по истечении 46 месяцев. Только благодаря усилиям Фонда защиты национальных ценностей и правозащитников МИД страны девушке удалось вернуться в Россию. Теперь она открыто рассказывает о перенесенных испытаниях и ужасных условиях, в которых содержат осужденных в Америке.

Физические и психологические наказания, программы пыток над заключенными, провокации конфликтов и полное бесправие граждан, оказавшихся в американской тюрьме, — в новом выпуске эксклюзивного проекта ФАН и Фонда борьбы с репрессиями «Террор по-американски».

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