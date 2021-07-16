Пассажирский самолет Ан-28 пропал под Томском

Томск, 16 июля. Пассажирский самолет Ан-28 пропал с радаров. На борту находятся 13 человек.

Экстренные службы пытаются связаться с экипажем пропавшего в Томской области лайнера. Самолет перестал выходить на связь, после чего был зафиксирован сигнал аварийного маяка.

По предварительным данным, среди пассажиров пропавшего судна есть дети.

Ранее специальная техническая комиссия завершила расследование причин крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. К крушению транспортного средства привела ошибка экипажа.