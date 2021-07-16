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Джеймс Ганн раскрыл подробности съемок фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

  /   Обновлено: 16 июля 2021 13:27
Общество
Джеймс Ганн раскрыл подробности съемок фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 16 июля. Американский режиссер Джейм Ганн рассказал о работе над фильмом «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Кинематографист в преддверии премьеры раскрыл особенности съемок.

Режиссер объяснил, что во время съемок команда использовала новые технологии, о которых раньше можно было только мечтать. Если еще несколько лет назад кинематографисты были вынуждены подстраиваться под возможности камер, то теперь все изменилось. На съемочной площадке команда Джеймса Ганна собрала необходимую технику.

Основная задача постановщика заключалась в передаче атмосферы, чтобы зрители лично почувствовали бурлящие эмоции героев. Благодаря новой технике операторы смогли передать движение в кадре так, чтобы зритель мог рассмотреть его источник со всех ракурсов. По словам Ганна, работа над новой частью «Отряда самоубийц» стала самой «приятной» в его карьере.

Премьера фильма запланирована на 5 августа, после чего состоится релиз ленты на видеосервисе HBO Max. Однако первые критики уже смогли оценить новое творение Джеймса Ганна, сообщает портал «Культуромания».

Отзывы получились в основном положительными, многие высоко оценили игру Марго Робби. Сама актриса заявила, что планирует немного отдохнуть от образа суперзлодейки. В одном из своих интервью она отметила, что не знает, когда вернется к образу Харли Квинн снова.

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