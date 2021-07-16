Песков объяснил, как минимизировать смертность от COVID-19 в России

Москва, 16 июля. Совершенствование протоколов лечения коронавируса поможет минимизировать смертность от этого недуга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Возбудитель COVID-19 становится более агрессивным, появляются новые штаммы. Несмотря на это, протоколы лечения коронавируса модернизируются, что со временем позволит снизить смертность от заболевания, заявил Песков.

Главным способом борьбы с COVID-19 остается массовая вакцинация. Процедура останется добровольной для россиян, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.