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Более 100 человек погибли в результате наводнений в Германии

  /   Обновлено: 16 июля 2021 13:58
Происшествия
Более 100 человек погибли в результате наводнений в Германии
Global Look Press  /  Gladys Chai von der Laage via ww/www.imago-images.de

Берлин, 16 июля. Жертвами наводнений в ФРГ стали более 100 человек. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на экстренные службы страны.

Причиной наводнений стали обильные дожди, которые продолжаются на западе и юго-западе Германии вот уже несколько дней. В результате стихии реки Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт вышли из берегов. Тела погибших обнаружили в разных населенных пунктах федеральных земель Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Множество человек пострадали в результате обрушившихся обильных ливней.

Десятки местных жителей числятся пропавшими без вести.

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жертвы фрг наводнения
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