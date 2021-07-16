Более 100 человек погибли в результате наводнений в Германии

Берлин, 16 июля. Жертвами наводнений в ФРГ стали более 100 человек. Об этом сообщает издание Die Welt со ссылкой на экстренные службы страны.

Причиной наводнений стали обильные дожди, которые продолжаются на западе и юго-западе Германии вот уже несколько дней. В результате стихии реки Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт вышли из берегов. Тела погибших обнаружили в разных населенных пунктах федеральных земель Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Множество человек пострадали в результате обрушившихся обильных ливней.

Десятки местных жителей числятся пропавшими без вести.