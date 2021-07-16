«Перекроют кислород»: Киев ввел новую систему погашения долгов по ЖКХ

В рамках разработанной украинским правительством так называемой «масштабной программы взимания коммунальных долгов с населения» региональные власти на территории от Ужгорода до Славянска притупили к реализации собственных схем наказания потенциальных неплательщиков. Согласно официальной информации, в ближайшее время у граждан, имеющих задолженность по квитанциям за отопление, водоснабжение, подачу газа и даже вывоз мусора, будут заблокированы банковские карты. В ряде областей специальные службы коллекторов получили право описывать имущество должников. К чему может привести подобная практика, выяснял корреспондент ФАН.

Широко разрекламированная кабинетом министров Украины «Автоматизированная система исполнительного производства» (АСИП) начала свою работу еще 6 июля нынешнего года. По ее канонам каждый украинец, задолжавший за коммуналку более 340 гривен (примерно 916 рублей), лишится возможности проведения операций с банковскими карточками: соответствующие счета будут арестованы на неопределенный срок. Учитывая, что средний долг рядового украинца за тепло, газ и электричество составляет около двух тысяч гривен, в черном списке банков уже оказались до пяти миллионов жителей страны.

«В этом есть необходимость», — многозначительно заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

За скобками этой фразы глава правительства оставил более пространную сентенцию. Дескать, казна Украины пуста, и пополнить финансовые запасы можно исключительно за счет населения.

«Никто не хочет платить по счетам, в то время как наши соотечественники зарабатывают в Польше, Чехии и других странах ЕС большие деньги, — резюмировал в беседе с корреспондентом ФАН высокопоставленный чиновник Государственной налоговой службы Украины. — Вот перекроем им кислород, и все денежные вопросы будут решены буквально в один день».

А может быть, и нет. Как утверждает украинская Государственная статистическая служба, по состоянию на 15 июля 2021 года украинцы задолжали за предоставленные услуги жилищно-коммунальной сферы в общей сложности 70 млрд гривен (188 млрд рублей).

«Глупо полагать, что вот уже завтра люди массово бросятся оплачивать долговые квитанции, — сказал Федеральному агентству новостей киевский экономист Вадим Рябых. — В стране, где каждый третий является безработным, а каждому второму работающему задерживают зарплату, государство попросту не имеет право диктовать какие-либо условия погашения задолженности. В противном случае это приведет к очередным акциям протеста».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

С этим мнением согласны и другие эксперты.

«Под угрозой блокирования счетов украинцы станут обналичивать свои банковские счета или карточки», — отметил в интервью столичным журналистам политический и экономический аналитик Тарас Загородний.

А финансист Андрей Вокач даже предрек в этой связи кризис банковской системы страны.

«Все движется к тому, что работодатель будет выдавать работнику зарплату в конвертах, а должники как не платили за услуги ЖКХ, так платить и не начнут», — предрек он.

На этом фоне Министерство юстиции Украины попыталось сгладить острые углы.

«Банковские счета будут арестовываться, но деньги с них списываться [пока] не будут», — говорится в заявлении структуры.

И тут же сотрудники ведомства добавили, что указанные должники могут не только лишиться субсидий и получить крупные штрафы, но и лишиться движимого и даже недвижимого имущества. Такое принудительное взыскание возможно после соответствующего судебного решения, говорится в сопроводительной записке минюста.

На украинской периферии уже приступили к «ужесточенной практике выбивания коммунальных долгов. Например, жительнице Киевской области Надежде Т. местные власти не только заблокировали карточку выплаты пенсии, но и направили к пенсионерке бригаду коллекторов. «Специалисты» пообещали забрать за неуплату по квитанциям ее старенький телевизор и видавший виды холодильник.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Я получаю две тысяч гривен пенсии, а за дом (имеется в виду общая ежемесячная сумма в квитанциях ЖКХ. — Прим. ФАН) нужно отдать три с половиной тысячи. Можно хоть как-то прожить в таких условиях?» — восклицает женщина.

На этот риторический вопрос Киев все-таки ответил. Во многих коммунальных платежах появилась новая графа — «Авансируемый вклад». За предоставленные жилищно-коммунальные услуги украинцам рекомендуют заплатить «наперед»: вдвое или даже втрое больше фактической суммы.