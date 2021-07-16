Глава МИД России Лавров и лидер Афганистана Гани ведут закрытые переговоры

Ташкент, 16 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ведет переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Беседа носит закрытый характер.

Ранее глава российского ведомства отметил опасность ситуации в Афганистане для соседних государств. Нестабильность в республике может охватить страны, которые соседствуют с ней.

В Ташкенте 16 июля стартовала международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». В работе заседания принимают участие лидеры Узбекистана и Афганистана, представители международных союзов и глава российского МИД.