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Глава МИД России Лавров и лидер Афганистана Гани ведут закрытые переговоры

  /   Обновлено: 16 июля 2021 13:31
Политика
Глава МИД России Лавров и лидер Афганистана Гани ведут закрытые переговоры
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Ташкент, 16 июля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ведет переговоры с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Беседа носит закрытый характер.

Ранее глава российского ведомства отметил опасность ситуации в Афганистане для соседних государств. Нестабильность в республике может охватить страны, которые соседствуют с ней.

В Ташкенте 16 июля стартовала международная конференция «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности». В работе заседания принимают участие лидеры Узбекистана и Афганистана, представители международных союзов и глава российского МИД.

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Все новости / Политика / Глава МИД России Лавров и лидер Афганистана Гани ведут закрытые переговоры
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