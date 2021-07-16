Трактор сбил жительницу Тюмени на пешеходном переходе и скрылся

Тюмень, 16 июля. Водитель трактора не заметил, как наехал на женщину, переходившую дорогу. Пострадавшая получила серьезные травмы.

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе в районе улицы Циолковского. Трактор ехал с опущенным ковшом и сбил пешехода.

Пострадавшая в момент аварии разговаривала по телефону. Водитель скрылся с места происшествия. Жительница Тюмени получила тяжелые травмы и попала в больницу. Полицейские нашли виновника ДТП в соседнем дворе. На допросе он рассказал, что не заметил пешехода. Медосвидетельствование показало, что мужчина был трезв.

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