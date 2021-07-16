Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 14:11
14:10
Украина
Российских либералов в Киеве ткнули носом в украинскую «демократию и свободу»
14:10
Происшествия
ФАН публикует список пассажиров пропавшего под Томском Ан-28
14:10
Армия
Армия Таджикистана провела крупный военный парад на границе с Афганистаном
14:08
Происшествия
Вор с татуировкой в виде сердца украл телефон у администратора соцсети
14:08
Происшествия
Таксист уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП под Тверью
14:08
Экономика
Экономист рассказала, сколько будет стоить доллар к концу лета
14:06
Происшествия
Пропавший под Томском Ан-28 летает с 1989 года
14:05
Общество
Роспотребнадзор заявил о праве регионов вводить ограничения по коронавирусу
14:05
Весь мир
Эксперт объяснил, что стало причиной всплеска насилия в отношении азиатов в США
14:04
Политика
Британский журналист восхитился умением России и Китая обходить острые углы
Все новости

Трактор сбил жительницу Тюмени на пешеходном переходе и скрылся
Происшествия
Трактор сбил жительницу Тюмени на пешеходном переходе и скрылся
pixabay.com  /  Victoria_Borodinova

Тюмень, 16 июля. Водитель трактора не заметил, как наехал на женщину, переходившую дорогу. Пострадавшая получила серьезные травмы.

Инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе в районе улицы Циолковского. Трактор ехал с опущенным ковшом и сбил пешехода.

Пострадавшая в момент аварии разговаривала по телефону. Водитель скрылся с места происшествия. Жительница Тюмени получила тяжелые травмы и попала в больницу. Полицейские нашли виновника ДТП в соседнем дворе. На допросе он рассказал, что не заметил пешехода. Медосвидетельствование показало, что мужчина был трезв.

Большегруз сбил женщину с двумя детьми в Нижегородской области.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Трактор сбил жительницу Тюмени на пешеходном переходе и скрылся
женщина трактор переход
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru