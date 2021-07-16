Тело подростка спустя 17 часов обнаружили в подмосковном карьере

Ивантеевка, 16 июля. Четырнадцатилетний подросток за двое суток до своего дня рождения утонул в карьере. Как стало известно ФАН, мальчик воспитывался в многодетной семье и был предоставлен сам себе.

Тело 14-летнего мальчика без признаков насильственной смерти было обнаружено в Ивантеевке 14 июля, в 500 метрах от дома №15 по улице Кирова. По данному факту стражи порядка назначили проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Ребенок воспитывался в многодетной семье, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Мама трудится уборщицей в школе, где обучался ее сын. Отец работает водителем в местном такси. Недавно семья затеяла ремонт в квартире. Погибший мальчик, как и его младшая сестра, учился в местной гимназии. Всего родители воспитывали трех малолетних детей».

13 июля подросток решил искупаться в местном карьере, однако не рассчитал свои силы и ушел ко дну. Спасатели искали его почти 17 часов.

Точную причину смерти мальчика поможет установить экспертиза. Однако уже понятно, что подросток умер ненасильственной смертью. У силовиков возникают вопросы к родителям парня. Они уверены, что сын погиб из-за их невнимательности.