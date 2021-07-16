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Страны ШОС отправят на учения «Мирная миссия» под Оренбургом свыше четырех тысяч солдат

  /   Обновлено: 16 июля 2021 13:20
Армия
Страны ШОС отправят на учения «Мирная миссия» под Оренбургом свыше четырех тысяч солдат
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Екатеринбург, 16 июля. Маневры «Мирная миссия — 2021» под Оренбургом соберут более четырех тысяч военнослужащих из стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Тренировки будут проходить в сентябре на полигоне Донгуз, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. Командно-штабные учения будут посвящены действиям в условиях террористической угрозы и борьбе с боевиками, говорится в сообщении.

Некоторое время назад в Оренбурге завершились консультации по вопросам организации маневров. В ней принимали участие делегации из восьми государств, включая Россию. Была выполнена проверка мест, на которых развернутся практические действия.

Пилоты ЦВО на истребителях МиГ-31БМ ранее тренировались в перехвате условного противника в небе над Пермским краем. В качестве «нарушителя» выступал фронтовой бомбардировщик Су-24МР.

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