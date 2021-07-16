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В Британии рассказали, как ВМС США променяли шансы победить Китай на толерантность

  /   Обновлено: 16 июля 2021 14:05
Армия
В Британии рассказали, как ВМС США променяли шансы победить Китай на толерантность
US Navy

Лондон, 16 июля. Командование ВМС Соединенных Штатов больше заботят гендерные вопросы, чем реальная боевая подготовка личного состава, заявили военные из США.

Генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты США Роберт Шмидл и контр-адмирал ВМС страны Марк Монтгомери, находящиеся в отставке, подготовили для конгресса доклад о состоянии надводного боевого флота США, отметила журналистка издания из Великобритании Daily Mail Кейт Гриффит. Документ был составлен из-за различных инцидентов, связанных с ВМС США.

Составители доклада проделали обширную работу, опросив большое количество личного состава Военно-морских сил Соединенных Штатов, чтобы выяснить причины множественных инцидентов, а также узнать о текущем состоянии флота. Представленный военными документ буквально шокировал Конгресс США, так как выводы, сделанные Шмидлом и Монтгомери, были отнюдь не утешительными.

Основной проблемой современного надводного флота США специалисты назвали излишнее внимание руководства ВМС к концепции «воук», которая предполагает рассмотрение вопросов политкорректности, а также расовой и гендерной терпимости. По их словам, боевая подготовка моряков при этом отходит на второй план.

В Британии рассказали, как ВМС США променяли шансы победить Китай на толерантность
pixabay.com  / 

«Иногда мне кажется, что нас больше волнует, достаточно ли у нас офицеров по вопросам гендерного и расового разнообразия и терпимости, чем то, выживем ли мы в бою с китайским флотом», — привели составители документа мнение действующего лейтенанта ВМС США.

Руководство Военно-морских сил Соединенных Штатов сильно рискует, делая основной упор на административные моменты, а не на боевую подготовку, считают авторы документа. Они подчеркнули, что в случае вооруженного конфликта американские моряки могут оказаться менее подготовленными к противостоянию, чем военнослужащие противника. В частности, ВМС США променяли шансы победить Китай на толерантность, вырыв себе тем самым «гендерную могилу».

Кроме излишнего внимания к гендерным и расовым вопросам, на флоте существует большое количество и других проблем, считают специалисты, составившие документ. К примеру, ВМС страны ощущают острую нехватку финансирования, констатировали они. Кроме того, командование американских военно-морских сил выводит на передний план формальную отчетность в отношении морской техники, оставляя позади реальную оценку ее состояния. Все это, по мнению военных, лишает США шансов на победу в возможной войне с Китаем.

Ранее американский контр-адмирал Эндрю Лойзель назвал «рецепт непобедимости» американских ВМС. По его словам, чтобы многократно повысить боевую мощь военно-морских сил необходимо серьезно модернизировать воздушный компонент флота. Он подчеркнул, что для этого требуется кардинальный пересмотр программы вооружения морской авиации.

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