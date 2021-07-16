Главред «Проекта» Баданин покинул Россию

Москва, 16 июля. Печально известный журналист Роман Баданин покинул РФ после того, как Генпрокуратура объявила деятельность его издания «Проект» нежелательной.

СМИ сообщили, что в пятницу Баданин, известный как главный редактор издания «Проект» (его деятельность признана нежелательной в РФ по решению Генпрокуратуры), покинул Россию. Согласно расследованию ФАН, редактор «Проекта» активно сотрудничал с западными спецслужбами, этот факт был установлен еще в 2019 году.

Генпрокуратура признала издание «Проект» нежелательной в России организацией в пятницу, 15 июля. Основателя и главного редактора издания и других журналистов, включая сотрудников «Открытых медиа», по решению Минюста внесли в реестр иноагентов. В прошлом месяце правоохранительные органы провели в квартире Баданина и его соратников обыски.

Журналист проработал в различных российских СМИ более 15 лет, включая руководящие должности в таких известных изданиях, как «Газета.ру» и РБК. Специфика работы в прессе и медиа была ему хорошо известна, но в редакциях он не задерживался из-за стабильных конфликтов с руководством. Соратники Баданина, знающие его еще по совместной работе на радио и телеканале «Дождь», рассказывали о его неуживчивом характере и подозревали, что у Романа могли быть проблемы, которые делали его психически неуравновешенным.