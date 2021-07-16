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В Кремле оценили рекомендацию Шойгу изучить статью Путина об Украине

  /   Обновлено: 16 июля 2021 13:55
Армия
В Кремле оценили рекомендацию Шойгу изучить статью Путина об Украине
pixabay.com

Москва, 16 июля. В Кремле назвали вполне объяснимым решение Минобороны РФ включить статью президента России Владимира Путина об Украине в список обязательных для изучения военными.

Ранее стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рекомендовал включить статью Путина об Украине в перечень обязательных для изучения тем военно-политической подготовки из-за большого числа откликов в военной среде.

Песков назвал объяснимой данную ситуацию, напомнив, что президент России также является верховным главнокомандующим, поэтому его публикации вызывают интерес со стороны военных.

«Речь идет об очень важном концептуальном документе, который написал верховный главнокомандующий. Естественно, что в вооруженных силах это изучают», — пояснил Песков.

Ранее на сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней российский лидер назвал нынешние отношения между странами общей бедой и трагедией.

Глава государства выразил уверенность, что Запад пытается превратить Украину в своеобразный антипод России ради собственной выгоды, но Москва никогда с этим не смирится.

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