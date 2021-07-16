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Песков: Путин не знает, что статья про Украину обязательна для изучения в армии

  /   Обновлено: 16 июля 2021 13:16
Политика
Песков: Путин не знает, что статья про Украину обязательна для изучения в армии
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 16 июля. Президент России Владимир Путин не знает, что его статья про Украину обязательна для изучения в армии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Статью российского лидера «Об историческом единстве русских и украинцев» включили в список обязательных тем для изучения военно-политической подготовки.

По словам представителя Кремля, совершенно естественно, что военнослужащие изучают концептуальный документ верховного главнокомандующего.

Дмитрий Песков ранее заявил, что эксперты могут комментировать статью Владимира Путина «как хотят». Однако Россия никогда не сомневалась в территориальной целостности Украины.

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