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Песков объяснил, почему в России пока не одобряют иностранные вакцины от коронавируса

  /   Обновлено: 16 июля 2021 13:23
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Общество
Песков объяснил, почему в России пока не одобряют иностранные вакцины от коронавируса
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Москва, 16 июля. Встречные шаги со стороны Запада необходимы для одобрения иностранных вакцин от коронавируса в России, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Граждане России сталкиваются с рядом трудностей при путешествиях за границу. Одобрение иностранных вакцин от коронавируса на территории РФ ставит жителей страны в дискредитирующее положение, объяснил Песков. По его словам, признание зарубежных сертификатов и вакцин в России напрямую связано с аналогичными действиями со стороны других государств.

Минздрав РФ зарегистрировал уже четыре отечественные вакцины от COVID-19. Часть российских разработок одобрили во многих странах по всему миру. Некоторые государства начали производство вакцины «Спутник V» на своей территории.

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песков коронавирус иностранные вакцины
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