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Песков объяснил, почему Россию «не загонят» в новый локдаун

  /   Обновлено: 16 июля 2021 13:14
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Общество
Песков объяснил, почему Россию «не загонят» в новый локдаун
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 16 июля. Уровень российской медицины дает возможность не вводить новых жестких мер по коронавирусу, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отечественная медицина показала большие мобилизационные возможности за время борьбы с коронавирусом. Благодаря этому получается «не загонять» страну в новый локдаун, объяснил Песков.

«Это все происходит только потому, что мобилизационные возможности нашей медицины позволяют нам это делать», — отметил пресс-секретарь.

В России активно проходит вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Дмитрий Песков также оценил ее темпы.

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россия песков коронавирус
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