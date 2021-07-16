Песков объяснил, почему Россию «не загонят» в новый локдаун

Москва, 16 июля. Уровень российской медицины дает возможность не вводить новых жестких мер по коронавирусу, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отечественная медицина показала большие мобилизационные возможности за время борьбы с коронавирусом. Благодаря этому получается «не загонять» страну в новый локдаун, объяснил Песков.

«Это все происходит только потому, что мобилизационные возможности нашей медицины позволяют нам это делать», — отметил пресс-секретарь.

В России активно проходит вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Дмитрий Песков также оценил ее темпы.