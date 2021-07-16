В боевой состав «морских котиков» впервые приняли женщину

Вашингтон, 16 июля. Представительница женского пола впервые сдала все необходимые экзамены и зачислена в состав элитного спецназа армии США «морские котики».

По соображениям секретности и для обеспечения безопасности личного состава бойцов американского спецназа имя первой женщины в его рядах не разглашается, заявили официальные представители Управления специальных операций ВМС США. Командующий управлением контр-адмирал Г. У. Ховард охарактеризовал данное событие как «уникальное».

В Управлении специальных операций ВМС США отметили, что первая женщина в морском спецназе США будет выполнять обязанности оператора боевых катеров, что потребует от нее высокой квалификации в различных областях военного искусства.

Ранее стало известно о роли «кораблей-призраков» в новой стратегии ВМС США, которая посвящена «ограничению влияния» России и Китая. О значительном превосходстве российской армии над ВС США в наличии самого современного вооружения и боевой техники сообщал «Царьград».