Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 14:10
14:10
Армия
Армия Таджикистана провела крупный военный парад на границе с Афганистаном
14:08
Происшествия
Вор с татуировкой в виде сердца украл телефон у администратора соцсети
14:08
Происшествия
Таксист уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП под Тверью
14:08
Экономика
Экономист рассказала, сколько будет стоить доллар к концу лета
14:06
Происшествия
Пропавший под Томском Ан-28 летает с 1989 года
14:05
Общество
Роспотребнадзор заявил о праве регионов вводить ограничения по коронавирусу
14:05
Весь мир
Эксперт объяснил, что стало причиной всплеска насилия в отношении азиатов в США
14:04
Политика
Британский журналист восхитился умением России и Китая обходить острые углы
14:04
Общество
Худрук МХАТа возмутился грамматическими ошибками Дорониной в письме к президенту
14:01
Общество
Собянин разрешил возобновить работу фудкортов в Москве
Все новости

Захарова раскритиковала появление мракобесного эмодзи в Twitter

  /   Обновлено: 16 июля 2021 12:56
Политика
Захарова раскритиковала появление мракобесного эмодзи в Twitter
flickr.com  /  Spencer E Holtaway

Москва, 16 июля. Новый эмодзи в виде беременного мужчины, который появился в Twitter, возмутил официального представителя МИД России Марию Захарову.

Социальная сеть Twitter пытается приучить пользователей к «новой нормальности», отметила дипломат. Захарова также назвала этот смайлик мракобесным персонажем.

«У кого-то еще есть сомнения, в какую геенну огненную нас толкают псевдоценности? Изничтожение понятия семьи и брака, а в целом — добродетели и порока, добра и зла», — возмутилась Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что клип со стихами Марии Захаровой набрал более 16 млн просмотров. Музыку написал композитор Максим Фадеев.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова раскритиковала появление мракобесного эмодзи в Twitter
россия захарова мид
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru