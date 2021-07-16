Захарова раскритиковала появление мракобесного эмодзи в Twitter

Москва, 16 июля. Новый эмодзи в виде беременного мужчины, который появился в Twitter, возмутил официального представителя МИД России Марию Захарову.

Социальная сеть Twitter пытается приучить пользователей к «новой нормальности», отметила дипломат. Захарова также назвала этот смайлик мракобесным персонажем.

«У кого-то еще есть сомнения, в какую геенну огненную нас толкают псевдоценности? Изничтожение понятия семьи и брака, а в целом — добродетели и порока, добра и зла», — возмутилась Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что клип со стихами Марии Захаровой набрал более 16 млн просмотров. Музыку написал композитор Максим Фадеев.