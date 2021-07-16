Песков прокомментировал включение Баданина в список иноагентов

Москва, 16 июля. Объявление группы журналистов иностранными агентами не является эквивалентом запрета на работу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Минюст РФ ранее принял решение о включении главного редактора «Проекта» (нежелательный на территории России) Романа Баданина в список иностранных агентов. Под ограничения попали еще семь журналистов.

Политолог Владимир Джаралла ранее объяснил важность «закручивания гаек» иноагентам для безопасности страны. По его словам, подобные организации являются частью «мягкой силы».