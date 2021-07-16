Песков оценил темпы вакцинации от COVID-19 в России

Москва, 16 июля. Вакцинация от коронавируса в России проходит не такими быстрыми темпами, как планировалось, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прививочная кампания в России должна идти более интенсивными темпами, чтобы у населения сформировался коллективный иммунитет. Это поможет победить пандемию. Однако в РФ вакцинация проходит не так быстро, как хотелось бы, отметил Песков.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 25 704 жителей России. Клинических проявлений болезни не обнаружили у 11,5% пациентов, 21 932 пациента полностью вылечились.