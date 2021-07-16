Выборы и вывод наемников: чем завершилось заседание Совбеза ООН по Ливии

Нью-Йорк, 16 июля. Совет Безопасности ООН отметил необходимость проведения избирательного процесса в установленную ранее дату — 24 декабря. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам заседания, посвященного ситуации в Ливии. Встреча прошла под председательством главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана с участием министров иностранных дел стран — членов организации.

Представители 15 государств подчеркнули важность свободных, справедливых, всеобъемлющих и вызывающих доверие президентских и парламентских выборов. Они обратились к ливийским властям и учреждениям, включая Палату представителей. Участники потребовали срочно принять меры для урегулирования разногласий вокруг конституционной основы для плебисцита, а также подписать закон, который даст Высшей национальной избирательной комиссии (HNEC) достаточно времени и ресурсов для подготовки.

В итоговом документе подтверждается необходимость объединения госучреждений, эффективного управления и улучшения экономических показателей. Этого можно достигнуть в том числе путем согласования единого бюджета и урегулирования вопроса назначения на суверенные должности.

В Совбезе ООН отметили роль начатого нынешним Президентским советом всеобъемлющего процесса национального примирения. Страны приветствовали в этой связи поддержку Африканского союза и региональных организаций, включая Лигу арабских государств и ЕС.

В заявлении содержится призыв ко всем членам Совбеза и ливийским сторонам уважать и поддерживать полное выполнение соглашения от 23 октября, в том числе путем незамедлительного вывода всех иностранных сил и наемников из государства.

В октябре 2020 года ООН объявила о подписании договора о прекращении огня в ходе заседания Совместного военного комитета «5+5» в Женеве. Документ предусматривал изгнание всех боевиков из страны в течение трех месяцев. Однако до сегодняшнего дня этот пункт не выполнен.

Совет Безопасности выразил «серьезную обеспокоенность по поводу воздействия конфликта в Ливии на соседние государства, особенно в регионе Сахеля». Подразумеваются возможные эскалации в результате незаконной передачи оружия, прибытия вооруженных группировок и наемников.

В ООН также обеспокоены нелегальным ввозом мигрантов и торговлей людьми, проходящей через ливийские земли. При этом отмечается тяжелое положение беженцев и внутренне перемещенных лиц. Страны-члены подчеркнули, что виновных в нарушениях международного гуманитарного права необходимо привлечь к ответственности.

Москва выразила озабоченность по поводу иностранного военного присутствия в Ливии. Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания отметил, что этот вопрос сегодня считается крайне важным. Он призвал к синхронизированному выводу всех сил и группировок, прибывших из-за рубежа.

«Необходимо следить за тем, чтобы не был нарушен текущий баланс сил «на земле», за счет которого в стране сохраняется затишье, и не возникла угроза новой вооруженной эскалации», — сказал дипломат.

По его словам, при реализации этого плана важно учитывать интересы в сфере безопасности соседних африканских стран.

#Полянский: Значительный прогресс достигнут #ливийцами на политическом треке. Сформированы новые органы власти на переходный период. Продолжаются усилия по обеспечению функционирования объединенных госструктур, финансовых и экономических институтов. https://t.co/phVzzWxQ1p pic.twitter.com/ecozRajn16 — Russian Mission UN (@RussiaUN) July 15, 2021

Полянский указал на значительный прогресс ливийцев в политическом процессе. Россия поддерживает работу Совместного военного комитета, высоко оценивая его роль в стабилизации безопасности.