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Увеличение размера дивидендов «Северстали» вызвало рост ее акций
Экономика
Увеличение размера дивидендов «Северстали» вызвало рост ее акций
Федеральное агентство новостей

Череповец, 16 июля. Руководство «Северстали» рекомендовало одобрить размер дивидендов за второй квартал 2021 года выше прошлогоднего в 5,5 раза — 84,45 рубля.

Вопрос об утверждении этого уровня будет рассматриваться на собрании совета директоров 20 августа. На 2 сентября назначена дата закрытия реестра на получение квартальных выплат. Размер выплат по акциям за первый квартал текущего года составил 46,77 рубля за акцию.

На фоне таких новостей зафиксирован рост стоимости акций «Северстали» более чем на 2%. Чистая прибыль компании за первую половину 2021 году составила 1,86 млрд долларов, показав рост в четыре раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Показатель EBITDA достиг 2,8 млрд долларов, увеличившись почти в три раза.

Между тем в России отмечен рост цен на бананы. Росстат ожидает, что повышение их стоимости достигнет уровня 2016 года, когда килограмм фруктов можно было приобрести за 96,2 рубля.

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