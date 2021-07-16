Никас Сафронов поцеловал гроб с телом Стефановича на церемонии прощания с режиссером

Москва, 16 июля. Знаменитый художник Никас Сафронов посетил церемонию прощания с экс-супругом певицы Аллы Пугачевой, режиссером Александром Стефановичем. ФАН публикует видео с портретистом.

Гражданская панихида по Стефановичу проходит в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве. Во время траурной церемонии Сафронов подошел к гробу с телом кинематографиста и перекрестился три раза. Затем художник, пришедший проводить режиссера в последний путь, наклонился и поцеловал крышку гроба. Портретист учел меры предосторожности и предварительно надел медицинскую маску.

Александр Стефанович ушел из жизни 13 июля, ему было 76 лет. Причиной смерти режиссера стали осложнения, вызванные коронавирусом. Второго мужа Пугачевой похоронят на Троекуровском кладбище.

Актер Игорь Верник ранее почтил память покойного Стефановича. Артист рассказал, каким запомнит ушедшего из жизни режиссера.