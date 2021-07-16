Уголовное дело возбудили на Курилах после гибели школьницы в реке Змейке

Южно-Сахалинск, 16 июля. Региональный СКР возбудил уголовное дело по факту гибели 11-летней девочки на курильском острове Итуруп. Школьница утонула в реке Змейке.

По данным следствия, вечером 11-летняя девочка вместе со своей 10-летней подругой отправились купаться без присмотра взрослых. Старшая школьница отплыла на середину реки и утонула. Девочку извлекли из воды без признаков жизни.

Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. На место происшествия выехал прокурор района. Сотрудники надзорного ведомства также намерены оценить исполнение законодательства о профилактике и безнадзорности несовершеннолетних. Также будет дана оценка деятельности представителей власти по исполнению закона о безопасности на водоемах.

Тело пятилетнего мальчика нашли в одном из карьеров Подмосковья.